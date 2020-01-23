Regina Duarte está adaptada, 'parece que já está no governo', diz Bolsonaro

Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a nomeação da atriz Regina Duarte para o comando da Secretaria da Cultura deve ser formalizada na semana que vem, após a viagem dele para Índia. O presidente embarcou na manhã desta quinta-feira (23), para Nova Délhi sem oficializar qual será a posição da atriz no governo.

"Acho que esse casamento (com Regina) vai dar o que falar, mas não é agora, não. Talvez na volta (da Índia), a gente acerte. Ela merece, realmente, quase que uma festa por ocasião da assinatura dela da posse. Deve ser na volta. É uma pessoa muito especial", declarou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.

Segundo Bolsonaro, Regina está "perfeitamente adaptada" ao governo. "Está tão bom ser noivo. Está tudo bem. Ela está perfeitamente adaptada, parece que está no governo há um tempão. Está cheia de vontade. Tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado", contou o presidente.