Racha do PSL é melhor coisa que poderia ter ocorrido, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, e o presidente da República Jair Bolsonaro

"A depuração do PSL, que redundará na criação da Aliança pelo Brasil, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Máscaras caindo, interesses sendo desvendados; personalidades escancaradas. Viveremos o melhor momento da República a partir da criação do nosso novo partido", tuitou o deputado.