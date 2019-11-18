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'Máscaras caindo'

Racha do PSL é melhor coisa que poderia ter ocorrido, diz líder do governo

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), festejou em sua conta no Twitter o racha vivido pelo seu partido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 08:42

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 08:42

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, e o presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos | PR
O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), que é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, festejou em sua conta no Twitter o racha vivido pelo seu partido. Segundo o parlamentar, o PSL passa por uma "depuração" que "redundará na criação da Aliança pelo Brasil", partido que o grupo político do presidente tentará pôr de pé até às eleições municipais de 2020.
"A depuração do PSL, que redundará na criação da Aliança pelo Brasil, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Máscaras caindo, interesses sendo desvendados; personalidades escancaradas. Viveremos o melhor momento da República a partir da criação do nosso novo partido", tuitou o deputado.

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A Aliança pelo Brasil foi anunciada na última quarta-feira (13), como o partido que deve receber o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os parlamentares mais ligados a ele.
O presidente espera que mais de 20 deputados do PSL deixem o partido comandado por Luciano Bivar (PSL-PE) e desembarquem na Aliança.
A nova legenda, no entanto, ainda precisa ser criada. Bolsonaristas se movimentam para acelerar o processo de coleta de assinaturas necessário para requerer o registro da sigla junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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