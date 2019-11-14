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Vão seguir Bolsonaro

Deputados do ES cravam saída do PSL, 'mas dentro da legalidade'

Três dos quatro deputados estaduais querem se filiar ao novo partido do presidente Jair Bolsonaro, mas vão aguardar orientação jurídica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 21:59

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 21:59

Torino Marques, Capitão Assumção e Danilo Bahiense se reuniram com Carlos Manato Crédito: Divulgação
A bancada do PSL na Assembleia Legislativa quer deixar em peso a legenda e se filiar ao novo partido que será criado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Dos quatro quatro parlamentares, apenas Coronel Quintino vai permanecer no PSL.
Os outros três deputados - Capitão AssumçãoDanilo Bahiense e Torino Marques - se reuniram com o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, para fecharem uma posição sobre o assunto. A Gazeta conversou com os quatro após esse encontro.
Os três ainda vão decidir se tentam brigar na Justiça para se desfiliarem do PSL sem perder o mandato ou se aguardam o período da janela partidária, que ocorre durante um prazo de 30 dias no início do ano eleitoral.

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O encontro aconteceu no escritório de Manato, na tarde desta quarta-feira (13), um dia após Bolsonaro anunciar oficialmente a saída do PSL.
"Nós chegamos a um denominador comum: nós somos todos Bolsonaro. E nós vamos ajudá-lo a formar o partido Aliança. Nós, com nossos amigos, se for precisar coletar assinatura escrita, vamos ajudar a formar (o novo partido)", ressaltou Manato.

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Manato, que está sem mandato e poderia deixar o PSL a qualquer momento, também vai migrar de partido, mas a decisão de quando isso ocorrerá vai depender do diálogo com os aliados nos diretórios municipais. O atual líder do PSL no Estado diz que não quer comprometer a estratégia eleitoral para 2020 das lideranças locais do partido.
"Como vou fazer com 500 pessoas que estão comigo pra eleição de 2020? Como vou falar com essas pessoas? Palavra é palavra. Tem que conversar com todo mundo e dar segurança", ponderou Manato.

JANELA PARTIDÁRIA

Pela lei, a regra da janela partidária só vale para quem está no fim do mandato, ou seja, deputados estaduais e federais poderão mudar de partido na janela partidária de 2022. Fora isso, a troca de legenda sem perda de mandato só é permitida em caso de mudança significativa no programa da sigla e grave discriminação política e pessoal. E aí que está a barreira para que essa saída do PSL aconteça logo: o próprio Manato, que se coloca de prontidão para ajudar Bolsonaro no novo partido, não vê, por enquanto, nenhuma brecha para os deputados deixarem a legenda mantendo o mandato.

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"Estamos com Bolsonaro incondicionalmente, mas tem que ser dentro da legalidade até porque sou pré-candidato ano que vem, Assumção é pré-candidato e Torino também. Não podemos perder essa chance de nos candidatarmos", afirmou Danilo Bahiense, destacando que só sairá antes da janela se tiver garantias da manutenção do mandato."Caso tenhamos que mudar (antes da janela), vamos mudar sim, mas dentro da legalidade", reforçou também Torino.

CONVENÇÃO

Antes de oficializar a saída do PSL, os três deputados estaduais e Carlos Manato devem participar de uma convenção nacional do Aliança pelo Brasil, que deve ocorrer no dia 21 de novembro. Nesse encontro, os parlamentares - estaduais e federais - que integram as bancadas do PSL, mas apoiam a ala bolsonarista, devem discutir alternativas para sair da legenda.
"Só vamos tomar uma posição mais madura depois de sanarmos essas dúvidas com relação ao mandato dos deputados estaduais na convenção do novo partido", apontou Capitão Assumção.
A deputada federal Soraya Manato também deve seguir o caminho dos colegas de partido no Estado e deixar o PSL assim que a lei autorizar.

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