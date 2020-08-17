PSOL vai ao MP contra Sara Winter por divulgar dados de vítima de estupro

Sara Winter é ativista pró-Bolsonaro e participa de um grupo autointitulado "300 do Brasil" Crédito: Reprodução / Instagram

O documento será protocolado no Ministério Público do Distrito Federal e na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Sara chegou a publicar o nome da vítima, contrariando o que preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). No domingo (16), o hospital em Recife (PE) no qual ela estava internada foi cercado por manifestantes que a pressionavam para que não fizesse o aborto autorizado pela Justiça. A família da menina e profissionais do hospital foram hostilizados.

Os parlamentares solicitam a investigação e apuração das responsabilidades de Sara, com imediata tomada de depoimento, para que ela esclareça de que forma teve acesso aos dados sigilosos da menina.

A bancada também solicita a busca e apreensão de "todas provas e indícios que envolvam os fatos aqui narrados com o objetivo de interromper a possível destruição de provas, nos termos do Código de Processo Penal".

Os parlamentares também pedem uma indenização por dano moral coletivo para ser revertida em favor de organizações que atuam em defesa dos direitos humanos. ?