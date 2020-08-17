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Grávida após estupro

PSOL vai ao MP contra Sara Winter por divulgar dados de vítima de estupro

A militante chegou a publicar em um vídeo nas redes sociais o nome da vítima, contrariando o que preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:13

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:13

Sara Winter é ativista pró-Bolsonaro e participa de um grupo autointitulado
Sara Winter é ativista pró-Bolsonaro e participa de um grupo autointitulado "300 do Brasil" Crédito: Reprodução / Instagram
A bancada do PSOL na Câmara vai protocolar nesta segunda (17) uma representação contra a extremista Sara Giromini, mais conhecida como Sara Winter, por expor informações sobre a menina capixaba de dez anos de idade que engravidou após estupro.
O documento será protocolado no Ministério Público do Distrito Federal e na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.
Sara chegou a publicar o nome da vítima, contrariando o que preconiza o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). No domingo (16), o hospital em Recife (PE) no qual ela estava internada foi cercado por manifestantes que a pressionavam para que não fizesse o aborto autorizado pela Justiça. A família da menina e profissionais do hospital foram hostilizados.
Os parlamentares solicitam a investigação e apuração das responsabilidades de Sara, com imediata tomada de depoimento, para que ela esclareça de que forma teve acesso aos dados sigilosos da menina.
A bancada também solicita a busca e apreensão de "todas provas e indícios que envolvam os fatos aqui narrados com o objetivo de interromper a possível destruição de provas, nos termos do Código de Processo Penal".
Os parlamentares também pedem uma indenização por dano moral coletivo para ser revertida em favor de organizações que atuam em defesa dos direitos humanos. ?
PSOL entra com representação contra militante por expor dados de criança que engravidou após estupro. A deputada Áurea Carolina (PSOL-MG) está coletando assinaturas para que a Frente Parlamentar Antirracista e a Feminista também assinem o documento.

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