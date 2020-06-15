Ativista bolsonarista Sara Winter é presa pela PF em Brasília

A ativista Sara Winter é do movimento 300 do Brasil e apoia o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Facebook Sara Winter

A prisão ocorre dentro do inquérito que apura a organização dos movimentos antidemocráticos . Winter é uma das investigadas em outro inquérito, o das fake news. Ambos estão sob relatoria de Moraes. Há outros cinco mandados de prisão em cumprimento, todos contra lideranças do grupo.

Sara Winter , ao centro, durante protesto em Brasília no sábado (13) Crédito: Facebook Sara Winter

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os pedidos de prisão foram feitos pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros e enviados ao gabinete do ministro do STF na sexta-feira (12).

FOGOS DE ARTIFÍCIO

Na noite do mesmo dia, os manifestantes voltaram a atacar os ministros do Supremo, conforme reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Por volta das 21h30, o grupo não identificado lançou fogos de artifício contra o prédio da Corte, simulando um bombardeio. No vídeo, divulgado em redes sociais, um homem profere insultos e menciona alguns nomes de ministros: Cármen Lúcia, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandovsky e Gilmar Mendes.

O homem faz ameaças dizendo aos ministros: "Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda". Segundo a Polícia Militar do DF, um grupo de aproximadamente 30 pessoas realizou um culto na Praça dos Três Poderes e encerrou a cerimônia com fogos de artifício.

QUEM É SARA WINTER

Sara Winter ficou conhecida em 2012, quando participava do Femen, grupo feminista de origem ucraniana que organizou protestos na Eurocopa. Em 2013, ela também organizou manifestações para que a Copa do Mundo de 2014 não fosse realizada no Brasil. Chegou a ser detida, na época, numa das manifestações por ato obsceno e por chamar policiais de "assassinos".