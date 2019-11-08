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Após decisão do STF

Prisão em 2ª instância: Maia diz que vai deixar tramitar PEC na Câmara

A  Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pode votar proposta nesta segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 16:17

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 16:17

Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos DeputadosRodrigo Maia (DEM), confirmou nesta sexta-feira (8) que pretende deixar tramitar no Congresso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece a prisão de um condenado em segunda instância. Na quinta-feira (7) o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a prisão só pode acontecer após o trânsito em julgado de um processo.
Durante coletiva do governo de São Paulo sobre a reforma da previdência no Estado, no Palácio dos Bandeirantes, Maia foi questionado por jornalistas sobre o tema. "Eu já respondi, está nas colunas, é aquilo que está lá", disse o parlamentar.
A PEC deve tramitar, primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, depois, em Comissão Especial.
A CCJ agendou a votação da proposta na segunda-feira (11). A relatora da proposta, deputada Caroline de Toni (PSL-SC), já apresentou parecer favorável à admissibilidade da PEC.

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