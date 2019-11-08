Quais presos podem ser soltos? Entenda decisão do STF sobre 2ª instância

Em tese, os juízes podem, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, analisar seus processos e determinar as liberações. O Ministério Público também pode pleitear as liberações. Mas, por conta do volume de casos em que trabalham e da natureza dos ofícios, a Justiça deverá ser provocada pelos advogados de defesa. Dependendo do caso, os pedidos devem ser feitos ao tribunal que determinou a prisão ou ao juiz da execução penal.