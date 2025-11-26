Home
>
Brasil
>
Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados

Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados

O colegiado formou placar de 4 votos a 0 para manter as prisões; com decisão, penas passam a ser executadas

André Richter

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:28

Por unanimidade, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta terça-feira (25) referendar as decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram as execuções das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais seis réus da trama golpista.

Recomendado para você

A proposta foi mais uma do pacote de segurança pública votado pelo Congresso após a operação policial no Rio de Janeiro, que matou 122 pessoas

Câmara aprova coleta obrigatória de DNA de presos em regime fechado

O incêndio foi provocado por um interno, que ateou fogo em seus pertences na área por onde os presos passam quando chegam ao presídio

Sete presos morrem em incêndio na Penitenciária de Marília (SP)

O colegiado formou placar de 4 votos a 0 para manter as prisões; com decisão, penas passam a ser executadas

Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados

Após assinar os mandados de prisão, Moraes pediu a convocação de uma sessão virtual para o julgamento do caso.

1ª Turma do STF, durante julgamento de Bolsonaro
!ª Tuma do STF Crédito: Antonio Augusto

O colegiado formou placar de 4 votos a 0 para manter as prisões. Além de Moraes, os votos foram proferidos pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Somente os quatro ministros vão votaram. No mês passado, o ministro Luiz Fux deixou o colegiado após votar pela absolvição de Bolsonaro e foi para a Segunda Turma da Corte.

Mais cedo, o trânsito em julgado do processo foi reconhecido por Alexandre de Moraes após o fim do prazo para apresentação de novos recursos, que terminou ontem (24). O ministro rejeitou os recursos e determinou o início das penas. 

No dia 14 deste mês, por unanimidade, a Primeira Turma da Corte rejeitou o primeiro recurso de Bolsonaro e dos demais réus. 

LEIA MAIS 

Defesas falam em recursos mesmo após condenação definitiva por trama golpista

Flávio Bolsonaro diz que pai fez 'pedido direto' a Motta e Alcolumbre por anistia

PL e filhos de Bolsonaro articulam reação a prisão com nova pressão por anistia

Correta ou injusta? Bancada capixaba avalia prisão de Bolsonaro

Prisão de Bolsonaro: sentimento não é de vingança, mas de justiça

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Bolsonaro Preso

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais