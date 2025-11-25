Pós-doutora em Saúde Coletiva (UFRJ), doutora em Bioética (UnB), mestre em Direito (FDV) e professora universitária
Prisão de Bolsonaro: sentimento não é de vingança, mas de justiça
Desejo que Bolsonaro tenha acesso a todos os direitos que a legislação brasileira prevê e que uma justiça justa seja concretizada para que a democracia prevaleça
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00