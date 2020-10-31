Pazuello segue em hospital após ser internado para hidratação

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Crédito: Isac Nóbrega/PR

Não há informações ainda sobre uma data para alta, mas ontem havia a expectativa de que ele deixasse o hospital hoje. O general, que foi diagnosticado com covid-19 há dez dias, deu entrada no DF Star ontem à noite, após um quadro de desidratação. O hospital é um dos mais conceituados do DF e recebeu outras autoridades com covid, como o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

O Ministério da Saúde não deu informações sobre o estado do ministro hoje. Até ontem, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo nota do Ministério da Saúde. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.

O ministro da saúde costumava comparecer a eventos públicos sem máscara antes de contrair a doença. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel, após tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida na China.