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Em ritmo de eleições

Para demonstrar alinhamento, Bolsonaro e Russomanno se encontram em SP

Depois de se associar a Bolsonaro e cair sete pontos na pesquisa Datafolha do último dia 22, Russomanno passou a não citar o presidente em seu horário eleitoral

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:51
Bolsonaro e Russomanno se encontram em um aeroporto de São Paulo
Bolsonaro e Russomanno se encontram em um aeroporto de São Paulo Crédito: Reprodução Twitter
Na tentativa de desmentir sinais de distanciamento, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Celso Russomanno (Republicanos), candidato à Prefeitura de São Paulo, se encontraram nesta sexta-feira (30) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Depois de se associar a Bolsonaro e cair sete pontos na pesquisa Datafolha do último dia 22, Russomanno passou a não citar o presidente em seu horário eleitoral e em jingles em campanha na rua. O candidato e seu marqueteiro, Elsinho Mouco, afirmavam, porém, que a campanha seguia alicerçada em Bolsonaro e que não havia distanciamento. O presidente deve gravar imagens para o programa eleitoral de Russomanno.
Nesta quinta (29), em sua live semanal, Bolsonaro mencionou Russomanno entre seus candidatos eleições municipais.

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