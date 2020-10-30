Para demonstrar alinhamento, Bolsonaro e Russomanno se encontram em SP

Na tentativa de desmentir sinais de distanciamento, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Celso Russomanno (Republicanos), candidato à Prefeitura de São Paulo, se encontraram nesta sexta-feira (30) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Depois de se associar a Bolsonaro e cair sete pontos na pesquisa Datafolha do último dia 22, Russomanno passou a não citar o presidente em seu horário eleitoral e em jingles em campanha na rua. O candidato e seu marqueteiro, Elsinho Mouco, afirmavam, porém, que a campanha seguia alicerçada em Bolsonaro e que não havia distanciamento. O presidente deve gravar imagens para o programa eleitoral de Russomanno.