Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pais podem ficar com dinheiro dos filhos? Saiba o que diz a lei
Finanças

Pais podem ficar com dinheiro dos filhos? Saiba o que diz a lei

Em entrevista ao Fantástico, atriz Larissa Manoela revelou que vivia sob o controle financeiro dos pais e não sabia nem quanto ganhava
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2023 às 17:10

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 17:10

Atriz Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico (Globo)
Atriz Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico (Globo) Crédito: Reprodução/ TV Globo
A atriz Larissa Manoela revelou no domingo (13), ao Fantástico, que vivia sob o controle financeiro dos pais e não sabia nem quanto ganhava. Mesmo sendo milionária, a atriz de 22 anos precisava pedir autorização para qualquer tipo de gasto. Mas, afinal, os pais podem ficar com o dinheiro dos filhos?
Em linhas gerais, os pais podem administrar os recursos dos filhos menores de idade, segundo a advogada Silvia Felipe Marzagão, presidente da Comissão de Advocacia de Família e Sucessões da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo), mas existem regras.
Sem analisar o caso específico da artista, a advogada explica que os pais de crianças e adolescentes têm a função de administradores dos bens.
"Quando a gente fala da primeira fase, do zero aos 16 anos, os pais representam os filhos. É como se eles substituíssem aquele filho até os 16 anos. Legalmente, os filhos não podem questionar ou opinar. Dos 16 aos 18 anos, eles assistem os filhos porque nessa fase eles são considerados relativamente incapazes. Os pais assinam, fazem a administração, mas, nessa fase a vontade dos filhos também deve ser ouvida e respeitada", explica Marzagão.

Veja Também

Famosos apoiam Larissa Manoela após exposição de briga familiar no Fantástico

Porém, além do papel de administradores, os pais também são usufrutuários dos bens dos filhos menores de idade, ou seja, têm direito de uso.
"Vamos imaginar que você tem uma casa alugada e assim esse aluguel é depositado todos os meses em favor da criança. O aluguel pode ser usado pelos pais porque eles são usufrutuários legais dos bens dos filhos. O que rende do patrimônio os pais podem usar da maneira que quiserem", exemplifica a especialista.
Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana
Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
Na hipótese de que uma criança faça um trabalho e ganhe R$ 1 milhão, o montante principal é da criança, mas tudo o que render pertence aos pais.
"Os frutos, os rendimentos, eles pertencem aos pais. Então, o pai pode aplicar e transformar isso, eventualmente, num patrimônio particular dele, não comprometendo o principal [R$ 1 milhão, nesse exemplo], que é da criança. A utilização dos frutos e rendimentos ela é dos pais" diz.
Contudo, diz a advogada, os pais não têm livre disposição patrimonial dos filhos.
"Eles não podem, por exemplo, contrair dívida, vender patrimônio, sem que tenham uma autorização judicial para isso. Eles podem fazer atos de mera administração. Tem um determinado dinheiro da criança no banco, podem investir, fazer crescer esse patrimônio. Mas se o filho tem um imóvel, por exemplo, não podem vender sem autorização judicial, demonstrando que isso faz parte do interesse daquele menor", ressalta Marzagão.

Veja Também

Noivo de Larissa Manoela sai em defesa da atriz em meio a disputa familiar: 'Sempre será livre'

A advogada diz que, em caso de suspeitas de má administração dos bens, um dos pais pode questionar os atos um do outro. Mas nas situações em que os pais agem, supostamente, em conluio, é preciso a intervenção de terceiros.
"Alguém poderia fazer uma denúncia para o Ministério Público, que também tem essa função de zelar pelos interesses das crianças e dos adolescentes", explica.

Veja Também

Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa defende pais da atriz: 'Fizeram tentando acertar'

A advogada cita ainda que a emancipação do menor ou a chegada dele à maioridade extingue o poder familiar.
"Com a maioridade, a autoridade que o pai e a mãe têm sobre o adolescente a partir de então se extingue e ela tem autonomia plena para fazer o que ela quiser com o seu patrimônio", conclui.

Pais negam restrição a dinheiro

Em nota enviada ao programa, os advogados de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirmaram que Larissa Manoela falta com a verdade ao dizer que não sabia qual era o percentual dela em suas empresas e que ela não tinha acesso ao dinheiro no dia a dia.
Em uma carta enviada ao Fofocalizando (SBT) neste mês, eles lamentaram o rompimento com a filha: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito por terceiros tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação".

Veja Também

Larissa Manoela: De 'Carrossel' no SBT a protagonista na Globo; relembre a carreira da atriz

Pais de Larissa Manoela dizem que casa em Orlando foi vendida em comum acordo com a filha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

larissa manoela Finanças Pessoais Fantástico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados