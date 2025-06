Negociação

'É possível assinar acordo Mercosul-União Europeia até fim do ano', diz Lula

Presidente se reuniu neste domingo (8), em um almoço em Mônaco, com o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa

MÔNACO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (8) que está convicto de que será possível assinar o acordo entre Mercosul e a União Europeia até o fim de 2025, durante o comando brasileiro no bloco sul-americano. Segundo Lula, a medida será essencial para garantir o multilateralismo em contexto de "ressurgimento do protecionismo". >

Explosão em posto de gasolina mata um homem e fere outro no Rio

Bolsonaro responderá a perguntas de Moraes pela 1ª vez no caso da trama golpista

'É possível assinar acordo Mercosul-União Europeia até fim do ano', diz Lula

"Como enfatizei em minha recente visita de Estado à França, é essencial fazer um esforço de esclarecimento sobre a total compatibilidade desse acordo com os interesses das duas partes do ponto de vista ambiental, comercial e estratégico", disse o presidente no X.>