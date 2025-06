Polícia investiga

Explosão em posto de gasolina mata um homem e fere outro no Rio

Acidente ocorreu durante abastecimento do cilindro de um veículo com gás natural veicular (GNV)

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma explosão em um posto de gasolina, no Centro do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (7). O acidente ocorreu durante o abastecimento do cilindro de um veículo com gás natural veicular (GNV). A Polícia Civil vai investigar as causas da explosão. >