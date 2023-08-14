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Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa defende pais da atriz: 'Fizeram tentando acertar'

Após exposição da disputa familiar da artista, ator alegou que passou pela mesma situação com os pais: ‘Nunca iam querer prejudicar a gente’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 12:43

Thomaz Costa foi o quinto eliminado de ‘A Fazenda 14'
Thomaz Costa Crédito: Reprodução/Record TV
O ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, defendeu os pais da artista neste domingo, 13. O ator se pronunciou após o Fantástico expor detalhes do conflito entre Larissa, Silvana Taques e Gilberto Elias.
Na reportagem, a artista alegou ter acesso a apenas a 2% dos lucros de sua empresa, além de ter que pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a provedora do patrimônio milionário. Os pais negaram as acusações.
Thomaz e Larissa se conheceram nas gravações de Carrossel, em 2012, e namoraram entre 2013 e 2015. No Instagram, ele postou um vídeo dizendo que também passou por uma situação parecida com os pais, mas que eles "fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem".
"Eu e a Larissa fizemos a mesma novela, começamos a trabalhar muito cedo. Todo o dinheiro que eu ganhei dos meus 9 aos 18 anos, não vi em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero", disse.
O ator opinou que o erro dos pais foi se envolver em seus negócios e fechamentos de contrato quando, na verdade, seria melhor "ter pessoas especializadas na área". Foi, então, que ele saiu em defesa dos ex-sogros.
"Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente."

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