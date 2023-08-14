Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Noivo de Larissa Manoela sai em defesa da atriz em meio a disputa familiar: 'Sempre será livre'
Famosos

Noivo de Larissa Manoela sai em defesa da atriz em meio a disputa familiar: 'Sempre será livre'

Em carta aberta, André Luiz Frambach ainda garantiu que ‘essa guerra não é minha’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 12:50

Larissa Manoela e o noivo André Luiz Frambach
Larissa Manoela e o noivo André Luiz Frambach Crédito: Instagram/@andreluizframbach
André Luiz Frambach, o noivo de Larissa Manoela, saiu em defesa da atriz após a veiculação da reportagem no Fantástico sobre os conflitos da artista com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. O ator compartilhou uma carta aberta no Instagram neste domingo, 13.
No programa, Larissa disse que precisava pedir autorização para fazer suas próprias compras, mesmo sendo a provedora do patrimônio milionário. Segundo o casal, essa informação não é verdadeira.
Na rede social, André escreveu: "Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa".
O ator garantiu que, apesar de não estar envolvido nessa polêmica, irá apoiar a noiva "enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha". "Sobre mim, quis deixar por último de propósito, não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será", disse.
"Eu sou apenas o apoio pra tudo que a minha mulher decidir fazer e continuarei dado força para absolutamente tudo. Sempre serei sua rede de apoio. Te amo e tenho muito orgulho da mulher que você é", concluiu.

Veja Também

Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa defende pais da atriz: 'Fizeram tentando acertar'

Famosos apoiam Larissa Manoela após exposição de briga familiar no Fantástico

Larissa Manoela abre mão de R$ 18 mi para encerrar relação com os pais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos larissa manoela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados