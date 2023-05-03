Os possíveis crimes de Bolsonaro no caso do cartão de vacina

? #OPERAÇÃOPF | Operação Venire apura inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas da Saúde. Policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva no âmbito do inquérito das “milícias digitais”. ⚠️ https://t.co/8fFI7qPfRZ pic.twitter.com/RqXVN5w8q8

O ex-mandatário terá que dar explicações por, supostamente, fraudar informações do sistema do Ministério da Saúde e inserir doses de vacina contra a Covid-19 que não foram aplicadas para entrar nos Estados Unidos. Não foi expedido nenhum mandado de prisão para Jair Bolsonaro, mas a Polícia Federal intimou o ex-presidente para prestar depoimento nesta quarta-feira (3). A defesa, entretanto, pediu adiamento.