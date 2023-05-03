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Ironia?

'Bom dia e boa quarta-feira!', posta Lula em meio a operação contra Bolsonaro

Polícia Federal realiza busca em endereço do ex-presidente e prende coronel Mauro Cid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 09:00

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 09:00

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou desejos de "um bom dia e boa quarta-feira!" enquanto policiais federais realizam operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seguidores do petista entenderam a mensagem como uma ironia diante de seu adversário nas eleições de 2022.
Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta (3) mandado de busca e apreensão em endereço do ex-presidente e um de prisão contra seu ex-assessores Mauro Cid e Max Guilherme.
Outro alvo de mandado de prisão é Sergio Cordeiro, que atuava na equipe de segurança de Bolsonaro.
As medidas são no âmbito de uma investigação, diz a PF, sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."
"A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19", afirma a PF.
De acordo com a Polícia Federal, os alvos da investigação teriam realizado as inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para que os beneficiários pudessem emitir certificado de vacinação para viajar aos Estados Unidos.
Segundo a Folha apurou, há suspeita de que os registro de vacinação de Bolsonaro, Cid e da filha mais nova do ex-presidente, Laura, foram forjados.

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