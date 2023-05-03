PF prende Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) , o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso, na manhã desta quarta-feira (3), durante uma operação da Polícia Federal.

A investigação apura um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro , além de análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detenham informações a respeito dos fatos.

o coronel Mauro Cid Barbosa, que atuava como ajudante de ordens de Bolsonaro;

Max Guilherme, policial militar que era segurança presidencial;

o militar do Exército Sérgio Cordeiro, também da segurança presidencial;

João Carlos de Souza Brecha, ex-secretário de Duque de Caxias (RJ);

os outros dois nomes ainda não foram revelados.

Buscas na casa de Bolsonaro

Conforme apuração do portal g1, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda nesta quarta-feira (3). A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e até as 7h20, os policiais continuavam no condomínio onde o ex-presidente mora desde março, quando voltou do Brasil.

Fraude em certificados de vacinação

De acordo com informações apuradas pela TV Globo e GloboNews, teriam sido forjados os seguintes certificados de vacinação:

Ex-presidente Jair Bolsonaro;

Filha de Bolsonaro, Laura Bolsonaro, 12 anos;

Ex-ajudante de ordens Mauro Cid Barbosa, da mulher e da filha dele.

Celulares do casal Bolsonaro apreendidos

Foi apurado também que os celulares de Bolsonaro e Michelle foram apreendidos e que o casal estava em casa quando a operação ocorreu.

? #OPERAÇÃOPF | Operação Venire apura inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas da Saúde. Policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva no âmbito do inquérito das “milícias digitais”.



⚠️ https://t.co/8fFI7qPfRZ pic.twitter.com/RqXVN5w8q8 — Polícia Federal (@policiafederal) May 3, 2023

Operação da PF

Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (3), a Operação Venire, para apurar a atuação de associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde.

As inserções falsas, que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários.

Com isso, essas pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de Covid-19.

A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19.

As ações ocorrem dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou chamar “milícias digitais”, em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os fatos investigados podem configurar os seguintes crimes:

Infração de medida sanitária preventiva;

Associação criminosa;

Inserção de dados falsos em sistemas de informação;

Corrupção de menores.