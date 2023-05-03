Bolsonaro: PF prende 6 em ação que mira fraude em cartão de vacina

BRASÍLIA - A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (3) seis pessoas na Operação Venire, que investiga uma suposta organização criminosa para fraudar dados do Ministério da Saúde e favorecer pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família.

o coronel Mauro Cid Barbosa, que atuava como ajudante de ordens de Bolsonaro;

Max Guilherme, policial militar que era segurança presidencial;

o militar do Exército Sérgio Cordeiro, também da segurança presidencial;

João Carlos de Souza Brecha, ex-secretário de Duque de Caxias (RJ);

os outros dois nomes ainda não foram revelados.

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, com o ex-presidente Jair Bolsonar Crédito: Alan dos Santos/Presidência

Ao todo, os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão.

As medidas são no âmbito de uma investigação, diz a PF, sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."

De acordo com a PF, os alvos da investigação teriam realizado as inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para que os beneficiários pudessem emitir certificado de vacinação para viajar aos Estados Unidos.

Segundo a GloboNews, a investigação mira fraude em certificados de vacina do Jair Bolsonaro, de Laura (filha do ex-presidente), do ex-ajudante Mauro Cid, da mulher e da filha dele.

A ideia, com essa fraude, era garantir aos beneficiados a entrada em países que exigem vacinação contra a Covid-19.