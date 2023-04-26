Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro fala à PF que publicou vídeo por engano e sob efeito de remédio
Atos antidemocráticos

Bolsonaro fala à PF que publicou vídeo por engano e sob efeito de remédio

Ex-presidente depôs por duas horas na manhã desta quarta-feira (26) em Brasília e falou sobre postagem contra urnas eletrônicas

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 13:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2023 às 13:02
BRASÍLIA, DF - Representantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmaram que o ex-mandatário disse nesta quarta-feira (26) a investigadores da Polícia Federal que publicou por engano em uma rede social vídeo repassado a ele que questionava a lisura das urnas eletrônicas.
O ex-presidente ainda estaria sob efeito de medicamentos quando fez a postagem, por ter sido hospitalizado.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro prestou depoimento à PF nesta quarta Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Segundo a defesa, o ex-presidente teria recebido o vídeo e queria armazená-lo para assistir mais tarde, quando acabou postando por engano. Bolsonaro, diz a sua defesa, não teria se dado conta que realizou postagem, que acabou removida por auxiliares em seguida.
Bolsonaro foi intimado a depor à PF por ter compartilhado nas redes sociais, dois dias depois da invasão do Palácio do Planalto, um vídeo de ataques à segurança das urnas eletrônicas. A postagem foi apagada pouco depois de ser tornada pública.

Veja Também

As ligações entre Bolsonaro e os ataques de 8 de janeiro segundo o MPF

O ex-presidente depôs por cerca de duas horas no âmbito da investigação que apura os ataques golpistas de 8 de janeiro. O inquérito mira os autores intelectuais da investida golpista que desaguou na invasão e depredação de Palácio do Planalto, Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal).
Ele permaneceu na sede da PF em Brasília das 8h45 às 11h20.
Ao longo de seu mandato (2019-2022), Bolsonaro acumulou declarações de cunho golpista e, ao perder as eleições, além de não reconhecer o resultado, incentivou apoiadores a permanecer em acampamentos que pediam às Forças Armadas uma intervenção federal que impedisse a posse do presidente Lula.

LEIA MAIS 

Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado após discussão sobre facada

Carlos Bolsonaro anuncia que deixará comando das redes sociais do pai

Bolsonaro diz a aliados que quer ser candidato ao Senado em 2026

Bolsonaro diz que mandou ex-chefe da Receita falar sobre joias a ajudante

Ministério Público Eleitoral defende que TSE torne Bolsonaro inelegível

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fake news Jair Bolsonaro Polícia Federal Urnas Eletrônicas Agências Núcleo Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados