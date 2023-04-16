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Planos políticos

Bolsonaro diz a aliados que quer ser candidato ao Senado em 2026

Ex-presidente vê possibilidade de liderar bloco numeroso na Casa; três estados são apontados como as opções preferênciais para o lançamento da candidatura

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 19:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2023 às 19:14
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a aliados, com que se reuniu nos últimos dias, que seu plano político é se lançar candidato a senador em 2026. Com isso, ele vê a possibilidade de liderar um bloco numeroso na Casa, formado por parlamentares identificados com ele.
Mato GrossoRondônia e Distrito Federal, onde o bolsonarismo é forte, são consideradas opções preferenciais para o lançamento da candidatura a senador, que, segundo Bolsonaro, poderia fechar seu ciclo parlamentar, já que ele teve mandatos como vereador e deputado federal.
Ele exclui o Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira política, por causa do filho Flávio Bolsonaro (PL), que deve tentar a eleição.
São Paulo, por sua vez, pode ver uma tentativa de outro filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), lançar seu nome ao Senado. Além deles, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pode buscar uma cadeira na Casa.
Em caso de vitórias do grupo, Bolsonaro projeta liderar um bloco no Senado com os três familiares e também aliados próximos que já estão lá, como Damares Alves (Republicanos-DF), Rogério Marinho (PL-RN), Jorge Seif (PL-SC) e Marcos Pontes (PL-SP).
O projeto só poderá ser colocado em marcha caso Bolsonaro chegue a 2026 em condições jurídicas de disputa. Atualmente, 16 ações de investigação podem torná-lo inelegível.

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