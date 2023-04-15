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Depoimento à PF

Bolsonaro diz que mandou ex-chefe da Receita falar sobre joias a ajudante

O ex-chefe do Executivo alegou que só soube do caso em novembro de 2022 - enquanto a apreensão se deu no ano anterior. Entenda

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 11:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2023 às 11:25
Em depoimento à Polícia Federal - prestado no último dia 5 -, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que conversou com o ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes e 'determinou' que ele estabelecesse contato com o ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente coronel Mauro Cid, para tratar das joias que foram dadas ao então chefe do Executivo e à primeira-dama Michele Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita, mas acabaram apreendidas pelo Fisco no Aeroporto de Guarulhos.
Segundo Bolsonaro, o contato com o ex-chefe da Receita se deu enquanto Mauro Cid foi atrás de informações sobre as joias apreendidas, por solicitação do próprio ex-presidente. O ex-chefe do Executivo ainda alegou que só soube do caso em novembro de 2022 - enquanto a apreensão se deu no ano anterior.
Joias que teriam sido dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao presidente Jair Bolsonaro
Joias que teriam sido dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução e Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A íntegra do depoimento de Bolsonaro foi divulgada nesta sexta-feira, 14, pela jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil. A reportagem do Estadão confirmou os detalhes do relato do ex-presidente à PF.
Na oitiva realizada no último dia 5, Bolsonaro ainda narrou que não se recorda de quem lhe contou sobre a apreensão, sendo possível ter sido de alguém do ministério de Minas e Energia. As joias foram apreendidas na mochila de um ex-assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, titular da pasta. O ex-presidente negou ter conversado com o ex-ministro sobre o caso.
O ex-presidente narrou à Polícia Federal que é de 'praxe o recebimento de presente quando de visitas ao Oriente Médio, não havendo um motivo específico para as joias terem sido ofertadas pelo governo da Arábia Saudita'.

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