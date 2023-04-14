Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes deixa quatro mortos
No Recife

Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes deixa quatro mortos

Instituto foi fundado em 1991 e oferece lar a crianças e adolescentes encontradas em situação de abandono, abuso sexual, negligência e maus tratos

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 09:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2023 às 09:08
Incêndio atingiu o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso na madrugada desta sexta (14)
Incêndio atingiu o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso na madrugada desta sexta (14) Crédito: Reprodução | TV Globo
Ao menos quatro pessoas morreram após um incêndio atingir o Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso, localizado na Rua Jerônimo Heráclio, no bairro do Ipsep, zona sul do Recife (PE), na madrugada desta sexta-feira (14).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 4h20, quando a corporação foi acionada para atendimento no local. "Foram enviadas 12 viaturas com equipes de resgate, incêndio e salvamento para prestar socorro", disse em nota.
Sete vítimas foram socorridas pelas equipes dos bombeiros e oito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas vítimas, porém, morreram no caminho para o hospital. No local, uma mulher e uma criança do sexo masculino foram encontrados sem vida, totalizando quatro óbitos.
O Instituto de Criminalística (IC) se encontra no local para colaborar com as investigações da causa do incêndio.
Fundado em 27 de maio de 1991, o instituto oferece um lar a crianças e adolescentes de ambos os sexos encontradas em situação de risco social de alta complexidade, ou seja, abandono, abuso sexual, negligência e maus tratos.

Veja Também

Mulher passa mal durante treino em academia de crossfit e morre em Goiás

Homem é preso no Ceará após perseguir ex com 38 números de telefone

Suspeitos de se passar por garotos de programa são presos acusados de extorsão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recife (PE)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados