Lula visita presidente dos Emirados Árabes, Mohammed Al Nahyan

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, na sua conta oficial do Twitter, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed Al Nahyan.

"Depois da China, o presidente Lula visita Mohammed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes, um dos nossos três principais parceiros econômicos internacionais. O encontro trará mais investimentos e amplia ainda mais a agenda sustentável", afirmou Padilha em publicação na sua conta oficial do Twitter, acompanhada de um vídeo de Lula chegando no país.

O presidente Lula chegou neste sábado em Abu Dhabi, onde terá um jantar com fundos soberanos. Após o encontro, Lula deve anunciar investimento em área sustentável.