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Viagem internacional

Lula visita presidente dos Emirados Árabes, Mohammed Al Nahyan

Presidente brasileiro chegou neste sábado em Abu Dhabi, onde terá jantar com fundos soberanos. Após o encontro, Lula deve anunciar investimento em área sustentável

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 11:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2023 às 11:09
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, na sua conta oficial do Twitter, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed Al Nahyan.
"Depois da China, o presidente Lula visita Mohammed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes, um dos nossos três principais parceiros econômicos internacionais. O encontro trará mais investimentos e amplia ainda mais a agenda sustentável", afirmou Padilha em publicação na sua conta oficial do Twitter, acompanhada de um vídeo de Lula chegando no país.
O presidente Lula chegou neste sábado em Abu Dhabi, onde terá um jantar com fundos soberanos. Após o encontro, Lula deve anunciar investimento em área sustentável.
Emirados Árabes
Lula e o presidente dos Emirados Árabes, Mohamed bin Zayed Al Nahyan Crédito: Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS

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