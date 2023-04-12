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Aliança política

Lira une direita e base do governo e forma maior bloco na Câmara

Grupo formado por legendas como PP, União Brasil, PSB e PDT tem 173 das 513 cadeiras da Casa

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 14:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2023 às 14:47
BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), conseguiu atrair partidos de centro, de direita e da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para formar um bloco com 173 deputados — tornando-se a maior força da Casa. O grupo será formado por PP, partido de Lira, União Brasil, PSDB-Cidadania, Solidariedade, Patriota e Avante, além das legendas de esquerda PDT e PSB.
A criação do bloco foi selada em reunião na manhã desta quarta-feira (12), segundo líderes afirmaram à reportagem. A iniciativa é uma reação do presidente da Casa à criação de um bloco que rachou o centrão e uniu Republicanos, MDB, PSD, Podemos e PSC (com 142 parlamentares) e que esvaziou poder interno de Lira.
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira reagiu à criação de um bloco que rachou o centrão Crédito: Billy Boss/Câmara
O novo bloco terá 173 deputados, resultado da soma de cada bancada partidária segundo divulgado no site da Câmara. A criação deverá ser anunciada em entrevista coletiva com os líderes dos partidos ainda nesta quarta (12).
O pano de fundo dessa movimentação envolve a disputa de poder dentro do Congresso, a força que cada agrupamento terá na relação com o governo federal e a própria sucessão do presidente da Câmara — que ocorrerá em fevereiro de 2025.
No começo do ano, lideranças da União Brasil e do PP tentaram costurar uma federação dos dois partidos, mas as articulações fracassaram.
O PT, do presidente Lula, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não participarão dos blocos. O governo Lula trabalha atualmente alinhado a Lira e tenta montar uma base de apoio sólida, por isso tem buscado não interferir na disputa interna na Câmara com o receio de atrair desafetos em um dos lados.
Segundo lideranças ouvidas pela reportagem, é estratégico para o governo ter partidos da base, como PSB e PDT, próximos de legendas que se consideram independentes. Um dirigente afirma que o Planalto precisará desses partidos para ter governabilidade e que é preciso fazer essa aproximação.
Membros do governo afirmam que estão acompanhando com atenção esses movimentos, mas dizem que não enxergam nele, ao menos no momento, a possibilidade de alterar o quadro da base que o Executivo tenta costurar na Casa.
Além do simbolismo político de reunir o maior contingente de cadeiras, a união dos partidos em blocos dá aos maiores grupos poder de mando na composição das comissões mistas (entre Câmara e Senado) que devem ser retomadas para a análise das medidas provisórias, na Comissão de Orçamento e no dia a dia das votações em plenário.
A sucessão de Lira também está em jogo, embora muita coisa possa mudar até 2025.

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