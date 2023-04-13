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Destaque mundial

Lula é eleito uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time

Presidente obteve evidência mundial, de acordo com a publicação, devido ao seu comportamento com o tema da Amazônia

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 17:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2023 às 17:46
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito uma das cem pessoas mais influentes do ano de 2023 pela revista americana Time. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (13). O líder brasileiro está ao lado de outras autoridades políticas, como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden; e da Colômbia, Gustavo Petro; e o chanceler alemão, Olaf Scholz; Olena Zelenska, mulher do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também está na lista.
Segundo a revista, a escolha das personalidades é feita a partir de uma avaliação para decidir quem se destacou ao longo do ano. Figuras dos cenários político e cultural, do ativismo e da tecnologia que evidenciaram seus atos de forma positiva ou não são selecionadas pelo periódico. A tradição é que outra personalidade faça uma descrição da pessoa escolhida.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial dos 100 dias de governo.
Lula já havia sido considerado um dos mais influentes do mundo em 2004 e 2010 Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental, Al Gore, foi quem escreveu sobre Lula. O petista obteve evidência devido ao seu comportamento com o tema da Amazônia. Gore afirma que o presidente brasileiro está em sintonia com o "florescimento" da ação climática e que será "fundamental" nesta década decisiva para o clima.
"Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo (...). Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade", afirma Al Gore em seu texto de apresentação.
"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes — reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior".

Dilma e Bolsonaro

Entre os presidentes brasileiros, a revista também escolheu Dilma Rousseff (PT), em 2011 e 2012, e Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Naquele ano, o ex-presidente foi destacado como um "líder ultraconservador, homofóbico e controverso". O próprio Lula já havia sido considerado uma das pessoas mais influentes do mundo nos anos de 2004 e 2010.
Confira a lista completa de personalidades selecionadas pela revista Time como os mais influentes em 2023:
  • Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão
  • Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália
  • Bola Tinubu, novo presidente da Nigéria
  • Olena Zelenska, mulher do presidente ucraniano
  • Gustavo Petro, presidente da Colômbia
  • Hakeem Jeffery, líder dos Democratas no Congresso
  • Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos
  • Sherry Rehman, ministra para as Mudanças Climáticas do Paquistão
  • Mitch McConnell, senador republicano e líder mais longevo no Legislativo dos EUA
  • Margrethe Vestager, comissária da União Europeia para a Transição Digital
  • Samuel Alito, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos
  • Gina Raimondo, secretária de Comércio dos EUA
  • Olexandra Viatcheslavivna Matviitchuk, advogada ucraniana de direitos humanos
  • María Herrera Magdaleno, ativista mexicana que se dedica a encontrar pessoas desaparecidas
  • Min Aung Hlaing, chefe das Forças Armadas de Mianmar

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