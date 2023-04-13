Lula é eleito uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito uma das cem pessoas mais influentes do ano de 2023 pela revista americana Time. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (13). O líder brasileiro está ao lado de outras autoridades políticas, como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden ; e da Colômbia, Gustavo Petro; e o chanceler alemão, Olaf Scholz; Olena Zelenska, mulher do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também está na lista.

Segundo a revista, a escolha das personalidades é feita a partir de uma avaliação para decidir quem se destacou ao longo do ano. Figuras dos cenários político e cultural, do ativismo e da tecnologia que evidenciaram seus atos de forma positiva ou não são selecionadas pelo periódico. A tradição é que outra personalidade faça uma descrição da pessoa escolhida.

Lula já havia sido considerado um dos mais influentes do mundo em 2004 e 2010 Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental, Al Gore, foi quem escreveu sobre Lula. O petista obteve evidência devido ao seu comportamento com o tema da Amazônia . Gore afirma que o presidente brasileiro está em sintonia com o "florescimento" da ação climática e que será "fundamental" nesta década decisiva para o clima.

"Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo (...). Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade", afirma Al Gore em seu texto de apresentação.

"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes — reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior".

Dilma e Bolsonaro

Entre os presidentes brasileiros, a revista também escolheu Dilma Rousseff (PT), em 2011 e 2012, e Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Naquele ano, o ex-presidente foi destacado como um "líder ultraconservador, homofóbico e controverso". O próprio Lula já havia sido considerado uma das pessoas mais influentes do mundo nos anos de 2004 e 2010.

Confira a lista completa de personalidades selecionadas pela revista Time como os mais influentes em 2023: