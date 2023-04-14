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Atos antidemocráticos

Moraes determina depoimento de Bolsonaro à PF sobre ataques golpistas

Ministro do STF dá prazo de 10 dias para que ex-presidente seja ouvido e preste esclarecimento dos fatos investigados, de 8 de janeiro, em Brasília

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2023 às 16:22
BRASÍLIA - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (14) à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja ouvido em até dez dias no inquérito que investiga os autores intelectuais dos ataques golpistas de 8 de janeiro.
De acordo com a decisão, a PGR (Procuradoria-Geral da República) deverá ser avisada da data acordada para, se entender necessário, acompanhar a oitiva. O prazo começará a contar a partir da notificação das partes envolvidas no processo.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro vai ter de depor sobre os atos golpistas de janeiro, em Brasília Crédito: Alan Santos/PR
Na decisão, Moraes disse que a oitiva com Bolsonaro, nos termos indicados pelo Ministério Público, "é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados".
A PF abriu quatro frentes de investigação após os ataques dos bolsonaristas acampados no QG do Exército. Uma delas mira os possíveis autores intelectuais, e é essa frente que pode alcançar Bolsonaro.
Outra tem como objetivo mapear os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonaristas para Brasília.
O terceiro foco da investigação PF são os vândalos. Os investigadores querem identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios históricos da capital federal.
A quarta linha de apuração avança sobre autoridades omissas durante o 8 de janeiro e que facilitaram a atuação dos golpistas.

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