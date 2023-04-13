Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministério Público Eleitoral defende que TSE torne Bolsonaro inelegível
Julgamento até maio

Ministério Público Eleitoral defende que TSE torne Bolsonaro inelegível

Parecer do vice-procurador-geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet, foi anexado na ação que investiga ex-presidente por atacar urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores, o que caracteriza abuso de poder político

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 11:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2023 às 11:10
O Ministério Público Eleitoral (MPE) defendeu na quarta-feira (12), a suspensão dos direitos políticos do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o que na prática o deixaria inelegível. O parecer foi enviado no final da noite ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O documento assinado pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, foi anexado na ação sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada em julho do ano passado.
Presidente Jair Bolsonaro com embaixadores
Presidente Jair Bolsonaro, em encontro com embaixadores em julho de 2022 Crédito: Clauber Cleber Caetano / PR
O então presidente espalhou notícias falsas sobre as urnas e lançou suspeitas infundadas sobre a higidez do processo eleitoral.
Na avaliação do Ministério Público Eleitoral, Bolsonaro abusou do poder político.
O abuso de poder político acontece quando um candidato usa o cargo para tentar influenciar indevidamente a eleição. A punição prevista na legislação eleitoral é a inelegibilidade pelo prazo de oito anos.
Cabe ao TSE decidir se deixa o ex-presidente inelegível. O relator da ação é o ministro Benedito Gonçalves. A expectativa é que o caso seja julgado no plenário até o início de maio.

Minuta golpista também inclusa como prova no processo

A minuta golpista apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, foi incluída como prova no processo.
O rascunho previa uma intervenção do presidente e de membros do Ministério da Defesa no TSE para anular o resultado da eleição.
A defesa de Bolsonaro diz que o documento é apócrifo e não pode servir como prova. Ele enviou nesta semana suas alegações finais no processo.
Outros episódios de ataque ao sistema eleitoral
Outros episódios de ataque ao sistema eleitoral foram incluídos no rol de provas da ação. O TSE também ouviu o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, para tentar entender como a estrutura do governo foi usada para organizar a reunião.
Ciro Nogueira negou ter participado da organização do evento.

LEIA MAIS 

Governo cogita tirar do ar redes sociais em caso de apologia a ataques

Deputada do PL acusa de assédio colega que 'encostou em seu cangote'

Lira une direita e base do governo e forma maior bloco na Câmara

Faculdades que teriam fraudado Fies são alvo de operação da PF

Como é a escolha de ministros do STF e saiba quando atuais se aposentam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro TSE Eleições 2022 Agências Núcleo lei Eleitoral Inelegível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados