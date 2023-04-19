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Clima tenso

Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado após discussão sobre facada

Durante debate na Comissão de Trabalho da Câmara, filho do ex-presidente citou atentado sofrido pelo pai, em 2018, e petista Marcon disse que ataque foi "fake"

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 16:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2023 às 16:33
BRASÍLIA - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) partiu para cima do deputado Marcon (PT-RS) durante sessão desta quarta-feira (19) da comissão de Trabalho da Câmara. O parlamentar levantou de seu assento, proferiu diversos xingamentos e ameaçou "enfiar a mão na cara" do petista após Marcon dizer que o ataque a faca contra Jair Bolsonaro em 2018 foi "encenação".
Ao usar seu tempo de fala como líder da minoria, Eduardo Bolsonaro criticou a política antiarmas do atual governo e afirmou que não pode ser "enganado" pela esquerda. "A esquerda pode enganar os outros. A nós, aqui, que já inclusive tomamos inclusive facada de ex-membro do PSOL, não engana em nada".
O parlamentar se referia a Adélio Bispo, autor do ataque a faca sofrido pelo então candidato à Presidência Jair Bolsonaro durante campanha em Juiz de Fora (MG), em setembro de 2018. Bispo foi filiado ao PSOL de Uberaba (MG) entre 2007 e 2014.
Eduardo Bolsonaro ameaça agredir o deputado Marcon (PT-RS) durante sessão na Câmara dos Deputados
Eduardo Bolsonaro (à direita)  foi em direção ao petista Marcon (à esquerda) durante sessão na Câmara Crédito: Reprodução de vídeo
O deputado Marcon, então, disse: "Aquilo foi uma encenação para ganhar a eleição". Eduardo Bolsonaro respondeu: "Olha o nível de provocação. Dar uma facada no seu bucho e quero ver o que o senhor vai fazer". Parlamentares começaram a questionar se a declaração havia sido uma ameaça.
O desentendimento continuou. Marcon questionou "quanto sangue saiu daquilo", até que o deputado do PL levantou e foi em direção ao petista. "Está achando que está na internet? Te enfio a mão na cara e perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem", afirmou Eduardo Bolsonaro, exaltado e proferindo palavras de baixo calão.

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