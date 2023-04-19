Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado após discussão sobre facada

BRASÍLIA - O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) partiu para cima do deputado Marcon (PT-RS) durante sessão desta quarta-feira (19) da comissão de Trabalho da Câmara . O parlamentar levantou de seu assento, proferiu diversos xingamentos e ameaçou "enfiar a mão na cara" do petista após Marcon dizer que o ataque a faca contra Jair Bolsonaro em 2018 foi "encenação".

Ao usar seu tempo de fala como líder da minoria, Eduardo Bolsonaro criticou a política antiarmas do atual governo e afirmou que não pode ser "enganado" pela esquerda. "A esquerda pode enganar os outros. A nós, aqui, que já inclusive tomamos inclusive facada de ex-membro do PSOL, não engana em nada".

O parlamentar se referia a Adélio Bispo, autor do ataque a faca sofrido pelo então candidato à Presidência Jair Bolsonaro durante campanha em Juiz de Fora (MG), em setembro de 2018. Bispo foi filiado ao PSOL de Uberaba (MG) entre 2007 e 2014.

Eduardo Bolsonaro (à direita) foi em direção ao petista Marcon (à esquerda) durante sessão na Câmara Crédito: Reprodução de vídeo

O deputado Marcon, então, disse: "Aquilo foi uma encenação para ganhar a eleição". Eduardo Bolsonaro respondeu: "Olha o nível de provocação. Dar uma facada no seu bucho e quero ver o que o senhor vai fazer". Parlamentares começaram a questionar se a declaração havia sido uma ameaça.

Só eu, minha família e os mais próximos sabemos pelo o que passamos. É inaceitável baixar a cabeça para deboche com a tentativa de assassinato de meu pai chamando o fato de falso, de ter sangrado pouco



Meu mandato não estar acima da honra de meu pai, com ele vou até a morte pic.twitter.com/9Tdjh7Dkyn — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 19, 2023

TENTATIVA DE AGRESSÃO

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou o @deputadomarcon (PT-RS) em reunião da Comissão de Trabalho nesta quarta (19). Os bolsonaristas tentam inflamar o fascismo na Câmara e nas redes. O deputado agressor será levado à Comissão de Ética da Câmara. pic.twitter.com/IY6kSKrFg5 — PT na Câmara (@PTnaCamara) April 19, 2023