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Novos rumos

Carlos Bolsonaro anuncia que deixará comando das redes sociais do pai

Ele diz que dará início a nova fase da vida; sem citar nomes, reclamou de receber tratamento que 'nem um rato merecia'

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 19:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2023 às 19:54
BRASÍLIA - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou neste domingo (16) que deixará o comando das redes sociais do pai, Jair Bolsonaro (PL).
"Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado", publicou em rede social.
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro
Carlos Bolsonaro deve seguir como um dos conselheiros do pai Crédito: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro
Sem dizer quando deixará a função, ele afirmou que dará início a uma nova fase da vida, "nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente em uma nova fase de vida".
Carlos afirmou que foram anos que lhe proporcionaram "muita satisfação" e que tem a certeza de que foi um trabalho de valia para as "pessoas boas". Reclamou, porém, de ficar "sozinho anos" e de receber um tratamento que "nem um rato merecia". Não citou nomes.
Havia uma expectativa de Carlos se manter à frente das mídias sociais do pai e liderar a defesa do legado do pai junto aos do ex-mandatário. Mas deve seguir como um do principais conselheiros de Bolsonaro.
Eleito em 2020 para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele tem mandado até 2024. O próximo ciclo eleitoral está nos planos do irmão mais velho de Carlos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse à Folha de S.Paulo que quer disputar a Prefeitura da capital fluminense no ano que vem.
Sob a tutela de Carlos, funcionou durante a gestão de Bolsonaro o chamado "gabinete do ódio", formado por assessores especiais da Presidência e apontado como o responsável por produzis conteúdos para atacar pessoas previamente escolhidas pelo grupo.
Nas eleições de 2022, a campanha de Bolsonaro à reeleição viveu um racha na comunicação entre aliados do centrão e Carlos.
O filho 02 do ex-mandatário é crítico das estratégias convencionais do marketing eleitoral. As divergências se tornaram públicas em uma mensagem do vereador publicada em rede social.
"Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing.... Meu Deus!", disse Carlos, com emojis de risada, em resposta a uma publicação sobre o slogan que seria usado por Bolsonaro na inserção do PL na TV protagonizada pelo pai.

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