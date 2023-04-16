Carlos Bolsonaro anuncia que deixará comando das redes sociais do pai

"Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado", publicou em rede social.

Carlos Bolsonaro deve seguir como um dos conselheiros do pai Crédito: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro

Sem dizer quando deixará a função, ele afirmou que dará início a uma nova fase da vida, "nada impulsivo, apenas justo e olhando pra frente em uma nova fase de vida".

Carlos afirmou que foram anos que lhe proporcionaram "muita satisfação" e que tem a certeza de que foi um trabalho de valia para as "pessoas boas". Reclamou, porém, de ficar "sozinho anos" e de receber um tratamento que "nem um rato merecia". Não citou nomes.

Havia uma expectativa de Carlos se manter à frente das mídias sociais do pai e liderar a defesa do legado do pai junto aos do ex-mandatário. Mas deve seguir como um do principais conselheiros de Bolsonaro.

Eleito em 2020 para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele tem mandado até 2024. O próximo ciclo eleitoral está nos planos do irmão mais velho de Carlos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse à Folha de S.Paulo que quer disputar a Prefeitura da capital fluminense no ano que vem.

Sob a tutela de Carlos, funcionou durante a gestão de Bolsonaro o chamado "gabinete do ódio", formado por assessores especiais da Presidência e apontado como o responsável por produzis conteúdos para atacar pessoas previamente escolhidas pelo grupo.

Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 16, 2023

Nas eleições de 2022, a campanha de Bolsonaro à reeleição viveu um racha na comunicação entre aliados do centrão e Carlos.

O filho 02 do ex-mandatário é crítico das estratégias convencionais do marketing eleitoral. As divergências se tornaram públicas em uma mensagem do vereador publicada em rede social.