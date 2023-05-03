Celular de Bolsonaro foi apreendido em operação da PF

BRASÍLIA - Na Operação Venire, determinada pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de fraude em cartões de vacina, o celular de Jair Bolsonaro (PL) foi apreendido na manhã desta quarta-feira (3), segundo a Globo News. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no endereço do ex-presidente, além de seis pedidos de prisão, entre esses, do ex-assessores Mauro Cid e Max Guilherme.

As medidas são no âmbito de uma investigação sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."

"A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19", afirma a PF.

O ex-presidente Jair Bolsonaro com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro: eles são suspeitos de fraudar informações de vacina Crédito: Isac Nóbrega/PR

De acordo com a Polícia Federal, os alvos da investigação teriam realizado as inserções falsas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 para que os beneficiários pudessem emitir certificado de vacinação para viajar aos Estados Unidos.

A PF diz ainda que as diligências são cumpridas dentro do inquérito das milícias digitais, que tramita no Supremo Tribunal Federal e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

"Os fatos investigados configuram em tese os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores".

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro disse, por meio de suas redes sociais, que ela e o marido, Jair Bolsonaro (PL), não sabem o que motivou a ação que a Polícia Federal fez, na manha desta quarta (3), em um endereço do ex-presidente.

Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos.

Apenas o celular do meu marido foi apreendido.

Ficamos sabendo, pela imprensa que o motivo seria "falsificação de cartão de vacina" do meu marido e de nossa… pic.twitter.com/uOZsolEqNz — Michelle Bolsonaro Infos (@MichelleBolso22) May 3, 2023