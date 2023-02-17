Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CGU investiga se registro de vacina de Bolsonaro é verdadeiro, diz ministro
Contra a Covid

CGU investiga se registro de vacina de Bolsonaro é verdadeiro, diz ministro

Ministro afirmou que existe o registro de que o ex-presidente teria recebido uma dose da vacina Janssen em 19 de setembro de 2021, mas ressaltou que é preciso confirmar a veracidade da anotação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2023 às 20:09

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 20:09

SÃO PAULO - O ministro Vinícius de Carvalho, da CGU (Controladoria-Geral da União), disse à CNN Brasil nesta sexta-feira (17) que há um registro de vacina contra Covid-19 no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Controladoria, no entanto, investiga se a anotação é verdadeira.
O presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro sempre negou ter se imunizado contra a Covid Crédito: Isac Nóbrega/PR
"No final do ano passado, a partir de uma denúncia de que havia uma possível adulteração no cartão de vacina, porque hackers teriam tentado adulterar o cartão, o então ministro da CGU abriu essa investigação, no dia 30 de dezembro. Tomamos posse tendo que analisar os recursos para acessar o cartão de vacina do presidente", falou Carvalho.
"Ele [Bolsonaro] sempre disse que ele não se vacinou. Se há anotações no cartão de vacina dele no DataSUS que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou no sentido de retirar informações, a nossa expectativa é que com apuração a gente descubra se isso aconteceu", complementou.
O ministro afirmou que existe o registro de que Bolsonaro teria recebido uma dose da vacina Janssen em 19 de setembro de 2021, mas ressaltou que não pode confirmar a veracidade da anotação.
"Eu me sinto responsável em não passar uma informação para sociedade brasileira que não tenha sido alvo de uma investigação, já que ela existe", disse.
O ex-presidente manteve postura anticiência e diversas vezes falou contra as vacinas para proteger a população da Covid-19. Segundo Bolsonaro, ele nunca se imunizou contra a doença. Apesar disso, o político do PL impôs sigilo em seu cartão de vacinação, o que a CGU tenta reverter.
Nesta quinta-feira (16), em meio À tentativa de quebrar o sigilo do cartão de vacina do ex-chefe do Executivo, o presidente Lula (PT) e Janja, a primeira-dama, divulgaram seus cartões de vacina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados