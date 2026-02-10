Em investigação

O que se sabe sobre a morte de professora em piscina de academia de São Paulo

Uma das hipóteses é a mistura de vários produtos químicos para manutenção da piscina. A professora Juliana Faustino Basseto, de 27 anos, morreu após aula de natação na academia C4 GYM

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:04

Professora moreu após praticar aulas de natação, na Zona Leste de São Paulo Crédito: Reprodução/Folhapress

A Polícia Civil ainda está investigando a morte da professora Juliana Faustino Bassetto, 27, após aula de natação na piscina da academia C4 Gym, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. A principal hipótese é de que ela tenha se intoxicado com gases provocados pela mistura de produtos químicos que seriam usados para limpeza da piscina. Confira abaixo o que se sabe até agora sobre o caso.



O QUE CAUSOU A INTOXICAÇÃO E MORTE DA PROFESSORA?

Uma das hipóteses é a mistura de vários produtos químicos para manutenção da piscina. A professora Juliana Faustino Basseto, de 27 anos, morreu após aula de natação na academia C4 GYM, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, no sábado (7). Ela teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Santa Helena, em Santo André, para onde foi levada depois de sentir-se mal e ser socorrida.

QUANTAS PESSOAS FORAM AFETADAS PELO INCIDENTE?

A Secretaria da Segurança Pública confirmou ter conhecimento de cinco pessoas afetadas. Além da morte da professora, outras duas pessoas estão internadas: o marido dela e um adolescente de 14 anos, que deixou a piscina sentindo tontura, fraqueza nas pernas e falta de ar. Ele segue em estado estável no Hospital Vila Alpina.

O QUE JULIANA E SEU MARIDO PERCEBERAM DURANTE A AULA DE NATAÇÃO?

Durante a aula de natação, o casal notou que a água da piscina apresentava aspecto e gosto estranhos. Pouco depois, sentiram-se mal e avisaram o instrutor responsável. O casal seguiu para o Hospital Santa Helena, onde o quadro de Juliana se agravou, ela teve uma parada cardíaca e morreu. O marido foi internado em estado grave e depois transferido para outra unidade médica.

O QUE O CORPO DE BOMBEIROS FEZ AO SER CHAMADO?

Chamadas para atendimento de ingestão e inalação de gases tóxicos, as equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o endereço, mas a academia estava fechada. Para preservar a saúde de possíveis pessoas no interior do local, os bombeiros retornaram no domingo (8), arrombaram a porta e fizeram uma varredura de segurança. Não foi possível contatar o proprietário da academia.

QUEM ERA O RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA PISCINA?

Segundo o delegado Alexandre Bento, do 42º DP (Parque São Lucas), o manobrista era o responsável pela manutenção da piscina da academia C4 Gym. Ele é procurado pela polícia para prestar depoimento e dar informações sobre os produtos químicos utilizados e suas proporções.

O QUE A PERÍCIA ENCONTROU E QUAL FOI A CONCLUSÃO INICIAL DO DELEGADO?

A perícia realizada no domingo encontrou produtos químicos e um recipiente com uma mistura que será analisada pelo laboratório do Instituto de Criminalística. Segundo o delegado Alexandre Bento, a suspeita inicial é que houve uma mistura de produtos que causou reação química, dispersando gases que intoxicaram as pessoas. Bento diz que o gás tóxico provocou asfixia, queimou as vias aéreas e gerou bolhas nos pulmões das vítimas.

COMO FOI FEITO O PREPARO QUÍMICO QUE CAUSOU O ACIDENTE?

De acordo com vídeo divulgado pela polícia, é possível ver que o preparo químico foi feito de forma manual por um funcionário manobrista da academia C4 GYM. Ele levou o produto ao ambiente antes do final da aula, quando alunos de natação ainda estavam na piscina. O preparo não chegou a ser despejado na água, mas liberou substâncias tóxicas pelo ambiente confinado da piscina aquecida. O balde com a mistura foi deixado próximo a um ponto da raia onde as pessoas erguem a cabeça para respirar.

QUAL FOI O POSICIONAMENTO DA ACADEMIA C4 GYM SOBRE O OCORRIDO?

A direção da Academia C4 GYM afirmou lamentar profundamente o ocorrido e que prestou imediato atendimento a todos os envolvidos. A academia declarou que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas para oferecer todo o suporte e que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo o que for necessário.

O QUE VAI ACONTECER COM A ACADEMIA?

A Subprefeitura Vila Prudente interditou preventivamente a academia após identificar irregularidades quanto à segurança do local e descobrir que o Auto de Licença de Funcionamento está no nome do antigo proprietário.

COMO ESTÁ SENDO CONDUZIDA A INVESTIGAÇÃO DO CASO?

O caso foi registrado pelo 6º DP de Santo André como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde. Exames periciais foram solicitados e a investigação será feita pelo 42º DP (Parque São Lucas), responsável pela região da academia. Após o trabalho da perícia e da Vigilância Sanitária, agentes realizaram diligências no local e apreenderam objetos para apuração. As investigações prosseguem para o total esclarecimento dos fatos.

QUEM DEVE SER INDICIADO E POR QUAL CRIME?

O manobrista, um gerente e os proprietários da academia devem ser indiciados sob suspeita de homicídio culposo, ou seja, sem intenção. O delegado Alexandre Bento disse ver indícios de negligência, imperícia e imprudência na ação.

