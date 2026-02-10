Crime

PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

O homem, que não teve a identidade divulgada, é ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, 48, que está desaparecida desde o dia 24 de janeiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:11

Policiais prendem PM suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu temporariamente nesta terça-feira (10) um policial militar considerado suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família no Rio Grande do Sul. O homem, que não teve a identidade divulgada, é ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, 48, que está desaparecida desde o dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, estão desaparecidos desde o dia 25. A prisão temporária tem validade de 30 dias. De acordo com a delegacia responsável, a polícia investiga a suspeita de crimes de homicídio, mas não detalhou as possíveis motivações.

O homem foi preso em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Silvana e os pais também residem na mesma cidade. No fim de semana do desaparecimento da família, o suspeito estava com o filho do casal, um menino de 9 anos.

No dia em que Silvana foi vista pela última vez, ela havia postado em uma rede social que sofreu um acidente de carro em Gramado, mas que estava bem. A polícia aponta que isso não ocorreu: o carro estava na garagem e não há registros do acidente ou de atendimento médico em nome dela. No dia seguinte, Isail e Dalmira foram à delegacia para registrar o desaparecimento da filha, o que acabou não ocorrendo porque a unidade estava fechada no momento.

O delegado Anderson Spyer, responsável pelo caso, disse que, logo depois, os dois retornaram para casa e saíram novamente em um outro veículo, junto a um motorista não identificado. A partir dali, os dois também não foram mais vistos. Os pais de Silvana têm um mercado na cidade, que está fechado desde o dia do desaparecimento.

A prisão desta terça-feira foi coordenada por agentes da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas junto à 2ª DP de Cachoeirinha e a 1ª DP Regional Metropolitana, e contou com participação da Brigada Militar, que afastou o suspeito do serviço. A corregedoria da corporação presta apoio às investigações da Polícia Civil. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.

A polícia informou que foram encontradas gotículas de sangue na casa da família desaparecida, que serão analisadas em perícia. Como a família tem animais de estimação, é preciso identificar se é sangue humano ou de animal.

