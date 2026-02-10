Home
PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

O homem, que não teve a identidade divulgada, é ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, 48, que está desaparecida desde o dia 24 de janeiro

Policiais prendem PM suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha
Policiais prendem PM suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família em Cachoeirinha

A Polícia Civil prendeu temporariamente nesta terça-feira (10) um policial militar considerado suspeito de envolvimento no desaparecimento de três pessoas da mesma família no Rio Grande do Sul. O homem, que não teve a identidade divulgada, é ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, 48, que está desaparecida desde o dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, estão desaparecidos desde o dia 25. A prisão temporária tem validade de 30 dias. De acordo com a delegacia responsável, a polícia investiga a suspeita de crimes de homicídio, mas não detalhou as possíveis motivações.

PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

Ministro fica impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função; defesa considera medida desnecessária

STJ afasta ministro Marco Buzzi, denunciado por assédio sexual

Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande; ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia

Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

O homem foi preso em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Silvana e os pais também residem na mesma cidade. No fim de semana do desaparecimento da família, o suspeito estava com o filho do casal, um menino de 9 anos.

No dia em que Silvana foi vista pela última vez, ela havia postado em uma rede social que sofreu um acidente de carro em Gramado, mas que estava bem. A polícia aponta que isso não ocorreu: o carro estava na garagem e não há registros do acidente ou de atendimento médico em nome dela. No dia seguinte, Isail e Dalmira foram à delegacia para registrar o desaparecimento da filha, o que acabou não ocorrendo porque a unidade estava fechada no momento.

O delegado Anderson Spyer, responsável pelo caso, disse que, logo depois, os dois retornaram para casa e saíram novamente em um outro veículo, junto a um motorista não identificado. A partir dali, os dois também não foram mais vistos. Os pais de Silvana têm um mercado na cidade, que está fechado desde o dia do desaparecimento.

A prisão desta terça-feira foi coordenada por agentes da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas junto à 2ª DP de Cachoeirinha e a 1ª DP Regional Metropolitana, e contou com participação da Brigada Militar, que afastou o suspeito do serviço. A corregedoria da corporação presta apoio às investigações da Polícia Civil. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.

A polícia informou que foram encontradas gotículas de sangue na casa da família desaparecida, que serão analisadas em perícia. Como a família tem animais de estimação, é preciso identificar se é sangue humano ou de animal.

