Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande; ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:45

Fuzil foi encontrado com membro do TCP preso hoje, segundo a Polícia Civil Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na zona oeste do Rio foi morto hoje pela Polícia Civil durante uma operação na capital. Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande. Ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia. Ele foi baleado, segundo a polícia, após disparar tiros de fuzil contra policiais durante uma operação feita para prendê-lo. A operação tinha como intuito cumprir mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e homicídio.

O homem coordenava o controle territorial da região e tinha papel estratégico do crime organizado na área, segundo a polícia. O paradeiro dele foi encontrado após trabalhos de inteligência, segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Um fuzil foi apreendido na ação.

