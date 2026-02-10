Home
>
Brasil
>
Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande; ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:45

Fuzil foi encontrado com membro do TCP preso hoje, segundo a Polícia Civil
Fuzil foi encontrado com membro do TCP preso hoje, segundo a Polícia Civil Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem apontado como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na zona oeste do Rio foi morto hoje pela Polícia Civil durante uma operação na capital. Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande. Ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia. Ele foi baleado, segundo a polícia, após disparar tiros de fuzil contra policiais durante uma operação feita para prendê-lo. A operação tinha como intuito cumprir mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e homicídio.

Recomendado para você

Thiago Pereira Barbosa, conhecido como "TH", era liderança do TCP na região do bairro da Vargem Grande; ele atuava nas comunidades de Pombo Sem Asa e do Canal, segundo a polícia

Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Segundo a investigação, os criminosos, de posse de armamento pesado, planejavam novo ataque em breve

Polícia faz operação contra quadrilha de roubo a banco em SP

O manobrista da academia, que teria feito a limpeza da piscina, já deu seu depoimento na manhã desta terça (10)

Polícia ouve homem que fez manutenção de piscina e donos de academia em SP

O homem coordenava o controle territorial da região e tinha papel estratégico do crime organizado na área, segundo a polícia. O paradeiro dele foi encontrado após trabalhos de inteligência, segundo a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Um fuzil foi apreendido na ação.

Leia mais

Imagem - Criança de cinco anos morre soterrada em deslizamento após temporal no RJ

Criança de cinco anos morre soterrada em deslizamento após temporal no RJ

Imagem - Polícia ouve homem que fez manutenção de piscina e donos de academia em SP

Polícia ouve homem que fez manutenção de piscina e donos de academia em SP

Imagem - Polícia faz operação contra quadrilha de roubo a banco em SP

Polícia faz operação contra quadrilha de roubo a banco em SP

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais