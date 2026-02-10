Investigação

Polícia ouve homem que fez manutenção de piscina e donos de academia em SP

O manobrista da academia, que teria feito a limpeza da piscina, já deu seu depoimento na manhã desta terça (10)

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13:25

Professora moreu após praticar aulas de natação, na Zona Leste de São Paulo Crédito: Reprodução/Folhapress

A Polícia Civil ouve hoje o funcionário que fez a manutenção da piscina e também os proprietários da academia C4 Gym, onde uma mulher morreu após uma aula de natação. O manobrista da academia, que teria feito a limpeza da piscina, já deu seu depoimento na manhã de hoje. Ao Balanço Geral, da TV Record, a polícia informou preliminarmente que o homem relatou ter recebido uma ordem de superiores por meio de mensagem no WhatsApp sobre os produtos que deveria usar na água.

Investigadores já conseguiram acessar o celular dele. O manobrista, acompanhado de sua advogada, teria fornecido a senha do aparelho para que as mensagens fossem acessadas, de forma a colaborar mais rapidamente com a investigação. Até o momento, o funcionário alega que misturava apenas cloro na água. Os policiais, no entanto, realizam perícia na piscina para concluir as substâncias químicas utilizadas. Os proprietários do empreendimento devem ser recebidos na parte da tarde. Eles também eram recebidos ontem, mas não compareceram, informou a corporação.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele mistura produtos químicos em um balde. Em um vídeo, por volta das 13h24 do último sábado (7), ele aparece em uma área dos fundos da academia manipulando produtos em um balde. Em determinado trecho da imagem, é possível ver que uma fumaça branca sai do recipiente.

O sogro da professora Juliana Faustino Bassetto, 27, responsabiliza proprietários por terem colocado o manobrista em outra função. "A responsabilidade não é dele, é dos donos da academia, que põe pessoas sem qualificação para fazer um trabalho de muita responsabilidade. Eles só pensam no lado deles e no lucro deles", falou Hélio de Oliveira ao Balanço Geral.

Juliana morreu na noite de sábado. Ela e o marido participavam de uma aula de natação e passaram mal logo depois de entrarem em contato com a água. O casal foi até o Hospital Santa Helena, em Santo André, mas a professora sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A polícia apura se houve intoxicação por algum produto usado para limpar a piscina. O marido da professora, Vinicius de Oliveira, continua internado. Ele está em estado grave na UTI.

Informações apontam que seis pessoas passaram mal após a aula. Uma delas é um adolescente de 14 anos que foi internado em estado grave e está respirando com ajuda com aparelhos. O marido da professora morta, Vinicius de Oliveira, também está em estado grave. Outras duas pessoas receberam atendimento e foram liberadas. O último caso é de uma mulher de 29 anos internada após participar da mesma aula de natação que Juliana.

A academia não tinha alvará para funcionar. A instalação elétrica da piscina estava ligada à cozinha da academia e os produtos para limpeza da piscina também estavam em local inadequado, segundo os investigadores. Em nota, a direção da Academia C4 Gym lamentou "profundamente" o ocorrido. Também informou que prestou "imediato atendimento a todos os envolvidos" e que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas a fim de oferecer todo o suporte. "Reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário."

