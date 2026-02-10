Home
>
Brasil
>
Menino de 7 anos morre ao ser atingido por trave de gol em escola do Paraná

Menino de 7 anos morre ao ser atingido por trave de gol em escola do Paraná

O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:23

Escola Municipal Rural Cândido Xavier, no município de Marquinho, no Paraná
Escola Municipal Rural Cândido Xavier, no município de Marquinho, no Paraná Crédito: Reprodução/Google Street View

Um menino de sete anos morreu após ser atingido por uma trave na Escola Municipal Rural Cândido Xavier, da comunidade de Guampará, localizada em Marquinho (PR). O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele. Segundo a Prefeitura de Marquinho, a criança foi socorrida e levada à Unidade de Saúde de Apoio Rural, localizada ao lado da quadra.

Recomendado para você

O aluno estava com a turma realizando atividades na quadra esportiva quando se pendurou na trave que tombou sobre a cabeça dele

Menino de 7 anos morre ao ser atingido por trave de gol em escola do Paraná

O homem, que não teve a identidade divulgada, é ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, 48, que está desaparecida desde o dia 24 de janeiro

PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

Ministro fica impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função; defesa considera medida desnecessária

STJ afasta ministro Marco Buzzi, denunciado por assédio sexual

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde, informou a prefeitura. A equipe médica da Secretaria de Saúde, uma psicóloga e a Polícia Militar compareceram no local, e o IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

A prefeitura lamentou a morte da criança e informou que está sendo prestado acolhimento e apoio aos familiares do aluno. Em nota, o município disse que por determinação do prefeito, "todos os serviços públicos municipais foram colocados à disposição para atender e amparar os familiares, amigos e toda a comunidade escolar neste momento".

A Polícia Civil do Paraná está investigando o caso. Segundo o órgão serão ouvidas as autoridades da escola, além dos responsáveis pela criança, para esclarecer o que aconteceu.

Leia mais

Imagem - PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

PM é preso por suspeita de envolvimento em desaparecimento de família no RS

Imagem - Polícia faz operação contra quadrilha de roubo a banco em SP

Polícia faz operação contra quadrilha de roubo a banco em SP

Imagem - Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Líder da facção TCP em favelas do RJ é morto pela polícia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais