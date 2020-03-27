Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'O presidente sou eu', diz Bolsonaro sobre fala de Mourão
Coronavírus

'O presidente sou eu', diz Bolsonaro sobre fala de Mourão

Vice-presidente havia dito que posição do governo é a favor de isolamento social para conter coronavírus. Bolsonaro, no entanto, é contra

Publicado em 26 de Março de 2020 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 21:03
"O presidente sou eu", reagiu Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a declaração de seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), sobre isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Após Bolsonaro se posicionar em rede nacional contra medidas de quarentena, Mourão afirmou que a posição do governo para combater a pandemia da covid-19 "é uma só" e continua sendo isolamento e distanciamento entre as pessoas.
Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão
Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão: posicionamentos diferentes sobre como enfrentar o coronavírus Crédito: Alan Santos/PR
Apesar de desautorizar Mourão, Bolsonaro elogiou o vice durante conversa com jornalistas. "O presidente sou eu, pô. O presidente sou eu. Os ministros seguem as minhas determinações. E o Mourão tem ajudado bastante, colaborado, dado opiniões, é uma pessoa que está do meu lado ali. É o reserva de vocês se eu empacotar aí, vocês vão ter que engolir o Mourão. É uma boa pessoa, podem ter certeza", declarou.
Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já concordou com a mudança no formato do isolamento horizontal para vertical, mas ainda estuda como implementar a medida.
No Ministério da Saúde, a implementação é vista como algo que depende da realização de testes rápidos em larga escala no País. Assim, será possível verificar quem está com a doença e quem está liberado para fazer outras atividades.

Veja Também

Mandetta muda discurso, diz que fica no cargo e critica quarentena

O modelo vertical defendido pelo presidente considera apenas isolamento para pessoas do grupo de risco, idosos e aqueles com doenças crônicas. Bolsonaro disse que não há prazo para que a transição ocorra, e que poderia até começar amanhã.

GOVERNADORES

Bolsonaro voltou a dizer, nesta quinta, que "alguns governadores e prefeitos erraram na dose" das medidas de contenção, que incluiu fechamento de comércio e escolas, e que "o povo quer trabalhar". De acordo com Bolsonaro, alguns governadores já reavaliam as medidas restritivas.
"A gente consegue aguentar dois, três meses com o plano que está aí? Não sei quanto vai chegar a nossa despesa, centenas de bilhões de reais. Tem que voltar quase tudo (setores da economia). E fazer uma campanha fique em casa. Não deixa o vovô sair de casa, deixa em um cantinho. Quando voltar toma banho, lava as mãos, passa álcool na orelha. É isso daí", declarou.

MERGULHO NO ESGOTO

Sobre a situação crítica em países como Estados Unidos e Itália, Bolsonaro considera que o Brasil não chegará na mesma magnitude de contaminações e mortes porque os brasileiros possuem algum tipo de diferenciação, mas sem apresentar embasamentos. "Acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto, sai, mergulha e não acontece nada."
Bolsonaro disse que muitas pessoas no Brasil já devem ter se contaminado pela covid-19 nas últimas semanas, mas não apresentaram sintomas e agora possuem imunidade, inclusive ele. Ainda assim, o presidente afirmou que não vai mostrar os exames que fez para testar a doença que afirma terem dado negativo para a doença. "A minha palavra vale mais do que um pedaço de papel", reagiu.
Até o momento, mais de 20 pessoas que viajaram com Bolsonaro aos EUA testaram positivo. Esta semana, um funcionário do Palácio do Planalto que atua na segurança do presidente foi internado em Brasília. Para o presidente, no entanto, a internação ocorreu por outras pré-condições de saúde.

Veja Também

Filhos de Bolsonaro atuam para tentar reverter desgaste do pai

Apesar das milhares de mortes em países como Itália (mais de 8 mil), Estados Unidos (mais de mil), Espanha (mais de 4 mil) e China (mais de 3 mil), Bolsonaro afirmou que "o povo foi enganado" sobre a gravidade da infecção e que a previsão de milhares de mortes não se confirmou.
Bolsonaro também aposta no uso da hidroxicloroquina como saída para curar infecções, embora ainda não haja comprovação científica da eficácia. "Até agora, do pessoal que estou falando, é 100% a efetividade que está sem notando, 100%", disse. Mais cedo, ele mostrou o medicamento durante reunião com líderes do G20.

Veja Também

Coronavírus: Eduardo Cunha e doleiro vão para prisão domiciliar

"The Economist" diz que Bolsonaro brinca com coronavírus: "BolsoNero"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados