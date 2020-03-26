Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Militar da segurança de Bolsonaro está internado com coronavírus
Mais um

Militar da segurança de Bolsonaro está internado com coronavírus

Capitão da PM estava em casa, mas teve febre e foi levado para hospital. Mãe diz que ele se recupera bem

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:14
Um funcionário do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e que atua na segurança do presidente Jair Bolsonaro está internado após contrair o novo coronavírus. A informação foi confirmada ao jornal "O Estado de S.Paulo" pela mãe de Ari Celso Rocha Lima de Barros, de 39 anos. O GSI e a Secretaria de Comunicação (Secom) ainda não se pronunciaram.
Jair Bolsonaro e ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da iniciativa privada
Ao menos outras 23 pessoas que convivem com Bolsonaro estão com o vírus Crédito: Isac Nobrega/PR
Por telefone, a advogada Julmar Rocha Lima de Barros contou que o filho Ari está no Hospital de Base, em Brasília, desde a noite de quarta-feira (25). Ele havia sido diagnosticado com a covid-19 no dia 18 e estava em isolamento em casa. Entretanto, teve febre, uma piora no quadro clínico e foi hospitalizado.
Ari é capitão da Polícia Militar do Distrito Federal e, segundo portaria do GSI de fevereiro deste ano, atua no governo como assistente técnico militar. De acordo com a família, ele faz a segurança do presidente em eventos e algumas viagens, mas não estava na comitiva que foi para a Flórida, nos Estados Unidos, no início do mês.

OUTROS 23 INFECTADOS

Vinte e três pessoas que estiveram com o presidente nesta viagem testaram positivo para novo coronavírus.

Veja Também

Governo de SP diz que distanciamento social fez efeito e cogita 'lockdown'

Em meio à pandemia, Bolsonaro inclui atividades religiosas em lista de serviços essenciais

Segundo Julmar, apenas integrantes da PM têm visitado Ari. "Nós da família, eles não deixam ter acesso por precaução. Mas ele me mandou recado que está bem e dormiu a noite toda. Para nós isso é vitória", disse a advogada de 74 anos. Ari é casado e pai de dois filhos.
O militar, segundo o relato da mãe, está consciente e não está usando respiradores. Julmar conta que o filho pratica esporte e tem boa saúde. "Ele é novo, muito estudioso. É atleta também, pratica muito esporte, cuida da saúde direitinho. Com fé em Deus, ele vai sair dessa", contou.
A mãe do capitão da PM relatou ainda que foi informada que um funcionário da Presidência esteve no hospital para saber as condições de saúde do filho.
"Ele é muito realizado no trabalho. Ele diz que gosta muito do presidente, que é muito atencioso, cumprimenta a todos e não faz distinção de ninguém. Inclusive, já foi alguém da Presidência visitar."

Veja Também

Médicos corrigem Bolsonaro e afirmam que atletas podem adoecer por coronavírus

Análise | O que Bolsonaro ganha e perde na briga com governadores

Mourão defende isolamento social e diz que Bolsonaro não se expressou bem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados