'O atual Atlético-MG me faz lembrar o de 1971', diz Dadá Maravilha

Não vou fazer nenhuma comparação, mas eu vi o Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Flamengo de Zico, o Botafogo de Jairzinho, o Corinthians de Rivellino... Vi muita coisa boa no futebol, e agora estou vendo esse Atlético-MG que me faz lembrar o time de 1971. Agora é um time mais vistoso, um futebol mais bonito, e em 1971 a gente era um time de guerreiro, de amor à camisa. Os caras até perguntavam como que a gente corria tanto. A diferença agora que eles não tem o Dadá e acabam perdendo muitos gols (risos). Eles jogam mais do que a gente jogava, mas em 1971 era um time mais fatal.