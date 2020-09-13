'O atual Atlético-MG me faz lembrar o de 1971', diz Dadá Maravilha

O time está com credibilidade, o Sampaoli fez os jogadores se unirem. Está tocando bem a bola, indo todo mundo ao ataque, triangulando e sempre criando boas jogadas. Está bonito de ver esse Atlético-MG jogar.
Não vou fazer nenhuma comparação, mas eu vi o Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Flamengo de Zico, o Botafogo de Jairzinho, o Corinthians de Rivellino... Vi muita coisa boa no futebol, e agora estou vendo esse Atlético-MG que me faz lembrar o time de 1971. Agora é um time mais vistoso, um futebol mais bonito, e em 1971 a gente era um time de guerreiro, de amor à camisa. Os caras até perguntavam como que a gente corria tanto. A diferença agora que eles não tem o Dadá e acabam perdendo muitos gols (risos). Eles jogam mais do que a gente jogava, mas em 1971 era um time mais fatal.
O time agora tem a vantagem de só ter o Brasileirão para batalhar e vencer. Tem condições de ser campeão pelo futebol que está jogando, e acredito que vá melhorar ainda mais. Mas não posso afirmar que vai ser campeão porque tem outros times muito fortes, como Flamengo, Internacional, Palmeiras, São Paulo... São times de tradição, e o Atlético-MG vai ter que correr atrás. Está pegando moral, está crescendo e sendo mais respeitado agora para voltar a ser campeão depois de 50 anos.
Ele valoriza muito o toque de bola, e isso lembra bastante o que o Telê pedia. O Telê trabalhava mais triangulações, que esse Atlético-MG ainda não faz tanto. Nosso time tinha que ter sempre três jogadores perto da bola. O time do Sampaoli também está bem organizadinho e ele conseguiu unir o elenco. Me encantou muito ver os jogadores levantarem o Sampaoli na final do Mineiro. Me lembrou bastante quando nós jogamos o Telê para cima quando ganhamos o Brasileiro.
Aos poucos o time vai se ajeitando ainda mais. Acho que se voltar a ter público no estádio, o Atlético-MG vai crescer, porque aquela torcida faz os jogadores correrem.