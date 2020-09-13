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Futebol

Real Noroeste encara o Aquidauanense em jogo decisivo na Série D

Time capixaba venceu o jogo de ida por 3 a 1 e pode perder até por um gol de diferença para se garantir na fase de grupos

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2020 às 07:00
O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste
O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste no jogo de ida Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Aquidauanense no jogo de ida da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (06), chegou o dia decisivo para o Real Noroeste. O time capixaba entra em campo para o jogo de volta contra o rival sul-mato-grossense neste domingo (13), às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana-MS. A equipe merengue pode perder até por um gol de diferença, que se garante na fase de grupos da competição nacional.
O time capixaba está pronto para o desafio. A semana de preparação do Real Noroeste para o jogo contou com trabalho de finalizações de jogadas. Além disso, passar tranquilidade aos jogadores foi ponto ressaltado pelo técnico Duzinho dos Reis. 

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Se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades, o placar de 3 a 1, na ida, poderia ter sido mais largo e vantajoso para a equipe capixaba. Com o objetivo de evitar esses erros, o técnico deu vários treinos de definição de jogadas para os atletas e conversou muito com a sua equipe.
"A conversa foi para fazer entender que precisamos de mais capricho e transformar em gols as oportunidades criadas. Agora é esperar o posicionamento do Aquidauanense, de que forma eles vão iniciar a partida, para assim colocar em prática nosso jogo", destacou Duzinho.
Além dessa questão o treinador ressaltou outro ponto: dar tranquilidade para o elenco. "O ponto principal foi dar tranquilidade ao grupo e fazer eles entenderem que já passou a ansiedade da estreia, depois de tanto tempo só treinando", finalizou o treinador. 
Caso o Azulão derrote o Real por dois gols de diferença, a disputa da vaga será nos pênaltis. Se houver vitória do Aquidauanense por um gol de diferença, empate ou novo triunfo do Real Noroeste, a vaga no Grupo 5 fica com os capixabas.

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