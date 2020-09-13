Real Noroeste encara o Aquidauanense em jogo decisivo na Série D

O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste no jogo de ida Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste

O time capixaba está pronto para o desafio. A semana de preparação do Real Noroeste para o jogo contou com trabalho de finalizações de jogadas. Além disso, passar tranquilidade aos jogadores foi ponto ressaltado pelo técnico Duzinho dos Reis.

Se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades, o placar de 3 a 1, na ida, poderia ter sido mais largo e vantajoso para a equipe capixaba. Com o objetivo de evitar esses erros, o técnico deu vários treinos de definição de jogadas para os atletas e conversou muito com a sua equipe.

"A conversa foi para fazer entender que precisamos de mais capricho e transformar em gols as oportunidades criadas. Agora é esperar o posicionamento do Aquidauanense, de que forma eles vão iniciar a partida, para assim colocar em prática nosso jogo", destacou Duzinho.

Além dessa questão o treinador ressaltou outro ponto: dar tranquilidade para o elenco. "O ponto principal foi dar tranquilidade ao grupo e fazer eles entenderem que já passou a ansiedade da estreia, depois de tanto tempo só treinando", finalizou o treinador.