Real Noroeste encara o Aquidauanense em jogo decisivo na Série D

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Aquidauanense no jogo de ida da fase preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (06), chegou o dia decisivo para o Real Noroeste. O time capixaba entra em campo para o jogo de volta contra o rival sul-mato-grossense neste domingo (13), às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidauana-MS. A equipe merengue pode perder até por um gol de diferença, que se garante na fase de grupos da competição nacional.
O time capixaba está pronto para o desafio. A semana de preparação do Real Noroeste para o jogo contou com trabalho de finalizações de jogadas. Além disso, passar tranquilidade aos jogadores foi ponto ressaltado pelo técnico Duzinho dos Reis.
Se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades, o placar de 3 a 1, na ida, poderia ter sido mais largo e vantajoso para a equipe capixaba. Com o objetivo de evitar esses erros, o técnico deu vários treinos de definição de jogadas para os atletas e conversou muito com a sua equipe.
"A conversa foi para fazer entender que precisamos de mais capricho e transformar em gols as oportunidades criadas. Agora é esperar o posicionamento do Aquidauanense, de que forma eles vão iniciar a partida, para assim colocar em prática nosso jogo", destacou Duzinho.
Além dessa questão o treinador ressaltou outro ponto: dar tranquilidade para o elenco. "O ponto principal foi dar tranquilidade ao grupo e fazer eles entenderem que já passou a ansiedade da estreia, depois de tanto tempo só treinando", finalizou o treinador.
Caso o Azulão derrote o Real por dois gols de diferença, a disputa da vaga será nos pênaltis. Se houver vitória do Aquidauanense por um gol de diferença, empate ou novo triunfo do Real Noroeste, a vaga no Grupo 5 fica com os capixabas.