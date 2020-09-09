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Do banco para a vitória

Peixoto pode ser titular no Real Noroeste em jogo decisivo

No jogo de ida, o atleta entrou na partida pouco antes dos 20 minutos do segundo tempo, mas teve tempo de balançar as redes e dar trabalho ao rival. Atuação que pode lhe garantir vaga entre os titulares

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 20:49
O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste
O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste
Se a eficiência for considerada uma característica indispensável a um atacante que busca o gol, então Peixoto foi o nome do jogo entre Real Noroeste e Aquidauanense-MS, vencido por 3 a 1 pela equipe capixaba, válido pela fase  preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro. O atleta entrou na partida pouco antes dos 20 minutos do segundo tempo e em menos de meia-hora, deu trabalho aos zagueiros e garantiu maior vantagem ao Real para a classificação.
Durante maior parte dos 90 minutos, os Merengues Capixabas prezaram pela posse de bola e pela construção do jogo, mas faltou justamente eficiência para vencer o jogo sem sustos. Entre chutes fora da meta do adversário, cabeceios sem direção e orientações do treinado Duzinho, Peixoto precisou de um rebote para marcar o terceiro gol e garantir a vitória, sem maiores preocupações.

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Após o jogo, o técnico detalhou que o atleta costuma ser titular da equipe, mas por conta de um problema físico não foi possível atuar por mais tempo. O atacante destacou que trabalha para buscar uma vaga no time. "Foi um desconforto, fiquei 5 ou 6 dias sem treinar. Ele (Duzinho) optou por eu começar no banco. O que mais importa é o Real, e não o individualismo. Vou trabalhar e fica a critério do professor a minha titularidade", disse o atacante. 
Se estiver em melhores condições físicas, ao que tudo indica, Peixoto deve ser escalado no time titular no jogo de volta contra o Aquidauanense. A partida acontece no próximo domingo (13), às 16h, no Estádio Noroeste, em Aquidaua-MS.

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