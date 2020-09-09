Peixoto pode ser titular no Real Noroeste em jogo decisivo

O atacante Peixoto marcou o terceiro gol da vitória do Real Noroeste Crédito: Itamar Júnior/Real Noroeste

Durante maior parte dos 90 minutos, os Merengues Capixabas prezaram pela posse de bola e pela construção do jogo, mas faltou justamente eficiência para vencer o jogo sem sustos. Entre chutes fora da meta do adversário, cabeceios sem direção e orientações do treinado Duzinho, Peixoto precisou de um rebote para marcar o terceiro gol e garantir a vitória, sem maiores preocupações.

Após o jogo, o técnico detalhou que o atleta costuma ser titular da equipe, mas por conta de um problema físico não foi possível atuar por mais tempo. O atacante destacou que trabalha para buscar uma vaga no time. "Foi um desconforto, fiquei 5 ou 6 dias sem treinar. Ele (Duzinho) optou por eu começar no banco. O que mais importa é o Real, e não o individualismo. Vou trabalhar e fica a critério do professor a minha titularidade", disse o atacante.