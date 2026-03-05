Situação suspeita

Morte de 'Sicário' de Vorcaro foi filmada sem pontos cegos, diz PF

O ocorrido foi comunicado pela Polícia Federal ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF). Todos os registros em vídeo que mostram o caso devem ser entregues à Corte

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:10

A Polícia Federal (PF) está investigando a morte de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" de Daniel Vorcaro, após este ser preso nesta quarta-feira, 4. Ele chegou a receber atendimento e foi levado ao hospital, mas não resistiu e teve morte encefálica confirmada. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao portal G1 que "toda a ação e atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos".

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais. Ele foi preso pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Segundo nota publicada pela PF de Minas Gerais, "ao tomarem conhecimento da situação, policiais federais que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)".

De acordo com fontes da Polícia Federal, ele foi inicialmente reanimado por cerca de 30 minutos pelo Grupo de Pronta Intervenção da PF/MG (GPI) e levado ao hospital com a chegada da equipe médica do Samu, que o encaminhou ao Hospital João XXIII, onde acabou não resistindo.

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" era responsável pela obtenção de informações sigilosas, monitoramento de adversários e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses de Vorcaro, dono do Banco Master.

