'Não sou eu'

Moraes faz piada sobre fala de Bolsonaro sobre 'juiz marxista'

Ministro do STF lê, durante seu voto durante julgamento sobre trama golpista, citação feita pelo ex-presidente

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:05

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes tratou de forma jocosa as menções a ele e a outros ministros feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião ministerial de 2022, usada como prova da tentativa de golpe de Estado.

Moraes lê, em seu voto, citação feita por Bolsonaro sobre os ministros na ocasião: "Este cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST". Moraes faz a ressalva: "Não sou eu, ministro Flávio [Dino], a referência aqui é ao ministro [Edson] Fachin".

Ele continua a leitura das falas de Bolsonaro: "O Alexandre de Moraes vocês sabem qual é a vida pregressa dele", lê Moraes, fazendo um gesto de dúvida. Ainda lendo a fala do ex-presidente, acrescenta: "O Barroso vocês sabem também".

Moraes diz que "indagado no interrogatório judicial, na 42ª pergunta que esse magistrado fez após os advogados terem feito 14 perguntas, se desculpou, disse que era o jeito dele, que não tinha nenhuma prova". A menção ao número de perguntas também é uma piada sobre a defesa do general Augusto Heleno, que o chamou de "juiz inquisidor".

