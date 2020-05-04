Ministros do STF, Maia e Doria condenam ataques a jornalistas

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra ataques à imprensa Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

Para ela, isso significa atuar de maneira inconstitucional. "É inaceitável, é inexplicável que ainda tenhamos cidadãos que não entenderam que o papel de um profissional da imprensa é o papel que garante, a cada um de nós, poder ser livre", afirmou.

"É de se lamentar esses episódios. A agressão a cada jornalista é agressão à liberdade de expressão e à própria democracia e isso precisa ficar bem claro e ser repudiado", disse o ministro Gilmar Mendes, do STF.

O ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo, afirmou que agressões contra jornalistas "devem ser repudiadas pela covardia do ato e pelo ferimento à Democracia e ao Estado de Direito".

O ministro Luiz Fux, do STF, também destacou a ameaça à democracia. "A dignidade da imprensa se exterioriza pela sua liberdade crítica, de investigação e de denúncia de atitudes anti-republicanas."

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , afirmou que cabe às instituições democráticas impor a "ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror". "Ontem enfermeiras ameaçadas. Hoje jornalistas agredidos. Amanhã qualquer um que se opõe à visão de mundo deles", disse.

O governador de São Paulo, João Doria , afirmou em seu Twitter que a justiça precisa punir os que agrediram profissionais da imprensa e também profissionais de saúde.

"Milicianos ideológicos agridem covardemente profissionais de saúde num dia. Agridem profissionais de imprensa no outro", escreveu Doria na rede social.

Wilson Witzel , governador do Rio de Janeiro, criticou o presidente Jair Bolsonaro por não ter se manifestado em relação às agressões aos jornalistas do jornal O Estado de S. Paulo e declarou que o único plano de seu governo é "alimentar o caos".