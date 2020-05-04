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Manifestações pró-governo

Mourão classifica agressão a jornalistas como 'covardia'

Manifestantes pró-governo Jair Bolsonaro agrediram, ameaçaram e expulsaram jornalistas que cobriam o ato na rampa do Palácio do Planalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 07:51

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 07:51

Para Mourao, morte de Ágatha é resultado da guerra do narcotráfico
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Ricardo Medeiros
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, classificou de "covardia" as agressões sofridas por jornalistas nas manifestações pró-governo neste domingo (3), em Brasília.
Questionado pela Folha de S.Paulo sobre o episódio, Mourão respondeu: "Sou contra qualquer tipo de covardia e agredir quem está fazendo seu trabalho não faz parte da minha cultura".
Manifestantes pró-governo Jair Bolsonaro agrediram, ameaçaram e expulsaram jornalistas que cobriam o ato na rampa do Palácio do Planalto realizado neste domingo (3) com a presença do presidente da República.
Enquanto o presidente acenava para apoiadores, o grupo passou a dirigir ofensas ao repórter fotográfico Dida Sampaio, de O Estado de S. Paulo, que registrava o momento.

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Manifestantes pró-Bolsonaro agridem e ameaçam jornalistas em ato

Ao mesmo tempo, Bolsonaro foi alertado, segundo imagens transmitidas pela live de sua rede social, da confusão envolvendo jornalistas.
Ele prestigiou pessoalmente a manifestação de apoiadores a ele e com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.
"Expulsaram os repórteres da Globo, expulsaram os repórteres", disse uma pessoa ao presidente.
Bolsonaro então respondeu: "Pessoal da Globo vem aqui falar besteira. Essa TV foi longe demais", disse, sem repudiar as agressões aos repórteres.

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