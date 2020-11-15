Ministério da Justiça apura 720 ocorrências de crimes eleitorais no País

No total geral, já foram registradas no País 1.154 ocorrências Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o País registra até agora 720 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo do primeiro turno das eleições municipais. Deste total, 169 casos estão relacionados à compra de votos e 285 por boca de urna. Os dados estão em boletim divulgado às 13h pela Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), vinculado à pasta.

Dentro dos crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (129); concentração de eleitores (41); fake news (26); transporte de eleitores (36); desordem que prejudique os trabalho eleitorais (23); falsidade ideológica (3); impedimento ou embaraço ao exercício de voto (7) e dano à urna de votação (1).

Ainda de acordo com a pasta, foram anotados 29 crimes contra candidatos. Dentre as ocorrências, 21 por ameaça; quatro por homicídios tentados e quatro casos de lesão corporal. Até o momento, 52 candidatos foram presos ou conduzidos. Também foram registrados 515 casos similares com eleitores. Outros 16 menores de 18 anos foram apreendidos ou conduzidos.