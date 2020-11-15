Em Vitória, eleitores acima de 60 anos chegam mais cedo para votar

Josefina Zouain, aos 81 anos, votou em escola de Vitória na manhã deste domingo (15) Crédito: Lorraine Paixão

Nestas eleições municipais, o eleitor foi às urnas depositar seu voto um pouquinho mais cedo. Diferentemente dos anos anteriores, em que a votação se iniciava às 8h, desta vez o horário de abertura foi às 7h. A ampliação de uma hora foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como medida para evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19.

Além da ampliação no horário, o TSE determinou ainda as três primeiras horas do dia como prioritárias, mas não exclusivas, para eleitores acima de 60 anos. Ou seja, entre 7h e 10h da manhã, eleitores nesta faixa etária tiveram prioridade na hora de votar. O objetivo foi também para evitar a aglomeração de pessoas como forma de prevenção à doença causada pelo novo coronavírus.

Josefina Zouain, de 81 anos, moradora da Praia do Canto, em Vitória, acordou cedo para votar na escola municipal Maria Leonor Pereira da Silva, na Avenida Rio Branco. Não havia filas e nem aglomerações nesse primeiro horário. A aposentada disse que votar é um direito importante e que enquanto estiver viva o exercerá.

Além de Josefina, outro eleitor prioritário que compareceu às urnas foi o aposentado José Fernando, de 62 anos. Ele disse que, apesar de preocupado com o novo coronavírus, optou por votar. É preocupante e precisamos de cautela. Mas é essencial o nosso voto.

José acrescentou ainda que em seu local de votação não havia aglomerações e todos estavam seguindo as orientações das autoridades de saúde quanto ao uso da máscara e o respeito ao distanciamento social.

Apesar da pandemia da Covid-19, o aposentado José Fernando, de 62 anos, decidiu votar Crédito: Lorraine Paixão

MUDANÇAS DE LOCAIS DAS SEÇÕES GERAM RECLAMAÇÃO

Na escola estadual Irmã Maria Horta, em Vitória, por volta de 8h20, havia fila com eleitores aguardando permissão para entrarem na escola. Alguns reclamavam sobre mudança de local da seção eleitoral.

Em Jardim Camburi, a movimentação de eleitores acima de 60 anos foi grande. Na escola municipal Adevalni Ferreira de Azevedo, o aposentado Pedro Paulo de Souza, 67 anos, chegou por volta de 7h15 para exercer seu direito ao voto.

De acordo com ele, apesar do grande fluxo de pessoas, elas estavam respeitando o distanciamento social e o uso obrigatório da máscara. A única reclamação do eleitor também foi em relação à mudança de algumas seções, que prejudicou eleitores desavisados.