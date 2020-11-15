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Eleições 2020

Antes das 7h, eleitores fazem fila para votar em Aracruz

Maior local de votação fica no distrito de Guaraná; município no Norte do ES tem sete candidatos a prefeito e 302 para vereador

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 10:58
Votação em Aracruz
Eleitores fazem fila na Cemeb Mário Silva Leal, distrito de Guaraná, em Aracruz Crédito: Luiz Zardini
O maior colégio eleitoral de Aracruz fica no distrito de Guaraná, no Norte do Estado. Antes das 7h deste domingo (15), uma fila se formou na porta da Cemeb Mário Silva Leal, mas assim que o portão abriu, todos entraram. No local, são esperados 3.843 eleitores. 

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Em Aracruz, são 189 seções e 69.769 eleitores aptos a votar. Ao todo, a cidade tem sete candidatos a prefeito, sendo que o atual, Jones Cavaglieri, tenta a reeleição. Há ainda 302 pessoas que tentam preencher as vagas da Câmara de Vereadores da cidade.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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