Antes das 7h, eleitores fazem fila para votar em Aracruz

O maior colégio eleitoral de Aracruz fica no distrito de Guaraná, no Norte do Estado. Antes das 7h deste domingo (15), uma fila se formou na porta da Cemeb Mário Silva Leal, mas assim que o portão abriu, todos entraram. No local, são esperados 3.843 eleitores.
Em Aracruz, são 189 seções e 69.769 eleitores aptos a votar. Ao todo, a cidade tem sete candidatos a prefeito, sendo que o atual, Jones Cavaglieri, tenta a reeleição. Há ainda 302 pessoas que tentam preencher as vagas da Câmara de Vereadores da cidade.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte